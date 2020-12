Le tribunal correctionnel d'Annaba a prononcé en fin de semaine écoulée, la peine de 2 ans de prison, dont une année avec sursis, sans amende et sans mandat de dépôt à l'encontre de l'ex-directeur régional des douanes algériennes d'Annaba. Un an de prison ferme a, également, été retenu contre plusieurs autres cadres, dont deux femmes, le chef divisionnaire par intérim, l'inspecteur principal des brigades, trois inspecteurs principaux des douanes, chargés de la visite des conteneurs, a ajouté la même source. Le même tribunal a condamné à 6 mois de prison fermes, assortie d'une amende de 200 millions de centimes, quatre agents en douane, deux inspecteurs de contrôle de la direction du commerce, l'importateur et le tran-sitaire, tous deux domiciliés à Alger. Ainsi, le verdict concernant le scandale des quatre conteneurs de chaussures contrefaites importées de Chine, vient de tomber. Ce panel de mis en cause est impliqué dans une affaire d'atteinte à l'économie nationale, transfert illicite de devises vers l'étranger et de trafic de conteneurs de produits contrefaits, entre autres griefs. Le scandale remonte à 2018, lorsqu'un douanier de la brigade mobile de contrôle au port d'Annaba, a observé une grève de la faim pour dénoncer sa suspension par l'ex-directeur régional. Le douanier en grève avait mis à nu un grand trafic de conteneurs de chaussures sportives contrefaites. La mesure disciplinaire a orienté directement l'index vers l'ex-directeur régional des douanes qui, pour étouffer l'action du douanier suspendu, a décidé de le réintégrer en le mutant dans un autre poste, hors du port d'Annaba. Or, le contrôleur en douane en maintenant sa grève de la faim a suscité la réaction des services de sécurité. Aussitôt l'affaire prise en main par les éléments de la Gendarmerie nationale, sur injonction du parquet d'Annaba que, des investigations en profondeur ont été lancées, ciblant l'importation de nombreux conteneurs, ce qui a permis de remonter la filière du trafic de ces derniers. Rien que dans un seul conteneur, il a été découvert plus de 20 000 paires de baskets de grande marque contrefaites importées de Chine. Au fil des investigations, plusieurs autres affaires ont mis à nu les défaillances de la structure portuaire et entaché le corps des douanes dans cette wilaya. Depuis le transfert illicite de devises jusqu'aux fausses déclarations, en passant par la complicité, le port d'Annaba a vu défiler plusieurs scandales. En effet, il a été découvert une série d'affaires scabreuses ayant trait à la contrefaçon et l'identification fiscale dite D9, et où des commissionnaires black- listés à l'échelle nationale ont réussi, à l'aide de l'implication d'officiers des douanes, à opérer à partir du port d'Annaba, rappelle-t-on. Aux termes de ces investigations, le patrimoine direct et indirect de plusieurs douaniers a été ciblé par des enquêtes de l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption. En outre, selon les conclusions d'une enquête interne à la demande du directeur général des douanes, le contentieux des différentes affaires où sont impliqués également six déclarants en douane et neuf opérateurs économiques, a été estimé à plus de 400 milliards de centimes, note-t-on. Au termes de l'enquête ficelée par les limiers de la Gendarmerie nationale, pas moins de 42 personnes entre accusés et témoins à charge et à décharge, avaient comparu devant l'instance d'instruction. Après plusieurs heures d'audition, les magistrats de la chambre I et II près le tribunal d'Annaba, ont décidé le placement de huit douaniers sous contrôle judiciaire, dont l'ex-directeur régional, qui a écopé, ce jeudi d'une peine de 2 ans avec sursis. Ce même responsable en douane, dont le nom a figuré dans le scandale des téléviseurs LD, importés de Chine, entre autres affaires ayant éclaboussé le port d'Annaba.