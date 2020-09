Quatorze animateurs du Hirak de la wilaya de BBA ont été condamnés, hier, en deuxième instance à un an de prison ferme. Ils disposent d’une semaine pour se pourvoir en cassation. Lors du procès en première instance, ces animateurs ont été relaxés. Hier, à la grande surprise, ils se voient condamnés de nouveau. Une première si l’on considère les verdicts prononcés en deuxième instance par la cour, qui confirment ou réduisent généralement les peines prononcées par le tribunal de première instance. Ils étaient poursuivis pour incitation à l’attroupement non armé. Les faits reprochés remontent à novembre 2019. Une dizaine d’autres animateurs de la région de Djaâfra de la même wilaya sont concernés. Brahim Laâlam a, quant à lui, écopé de 18 mois de prison ferme. Il est déjà en détention pour d’autres chefs d’inculpation.

Par ailleurs l’ex-député démissionnaire Khalek Tazaghart a comparu, hier, au tribunal d’Akbou. Le procureur a requis 1 an de prison ferme et 100 000 DA d’amende.

Selon La Laddh, qui demande sa libération immédiate et inconditionnelle, « le président du tribunal a refusé la constitution de deux avocats de la défense aux côtés du collectif composé de huit avocats en faveur de Khaled Tazaghart ». Le procureur « a refusé l’accès à l’audience au public, la famille de Khaled Tazaghart à été empêchée d’assister au procès, qui est censé être public », indique la ligue dans un communiqué. Pour rappel, Khaled Tazagharth est poursuivi pour incitation à attroupement non autorisé, exposition de personnes au danger, publication qui touche à l’ordre public.