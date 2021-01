Sans répit, l'Armée nationale populaire poursuit son engagement inconditionnel dans la lutte antiterroriste. Ces derniers temps, l'ANP a enregistré des résultats probants et continue de le faire avec un nouveau bilan.

Dans un communiqué adressé à notre rédaction, le ministère de la Défense nationale souligne que «dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, suite à la capture, le 16 décembre 2020, du dangereux terroriste qui répond au nom de Ahcène Rezkane, dit Abou Dahdah, près de la commune d'El-Ancer, à Jijel, des détachements de l'Armée nationale populaire ont découvert, jeudi dernier, lors d'opérations de fouille et de recherches menées au niveau des zones de Djebel Ezzene, Tbaoulat et Echaâra, dans la wilaya de Tizi Ouzou, en 1ère Région militaire, des caches d'armes et de munitions».

Il s'agit selon le communiqué, d'un système de missiles antiaériens de type «Strela-2M», un missile de type «Strela-2M», un mortier de calibre 60 mm, quatre pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov, obus pour mortier de calibre 60 mm, quatre roquettes pour lance-roquettes de type RPG-7, cinq batteries spéciales pour système de missiles sol-air «Strela-2M», cinq bombes de confection artisanale, une ceinture explosive, cinq chargeurs, cinq corps de fusée pour obus de mortier 60 mm, 39 téléphones portables équipés de bombes artisanales, 304 balles de différents calibres, une paire de jumelles, quatre ordinateurs portables et divers accessoires informatiques, ainsi que des outils de détonation, des vêtements, des denrées alimentaires et des médicaments.

Rappelons également que les aveux du même terroriste ont permis à l'ANP de récupérer une somme de 80 000 euros, dans la région d'El Ancer.

Il s'agit d'une partie de la rançon versée par la France aux terroristes, au Mali, pour la libération de ses otages dont une journaliste, mais aussi la libération de 200 terroristes dont deux ont été arrêtés en Algérie.

Dans son communiqué, le MDN commente cette opération de qualité, «elle vient s'ajouter à l'ensemble de résultats concrétisés sur le terrain»; Toujours selon le MDN, «elle réitère la grande vigilance et la ferme détermination des forces de l'Armée nationale populaire à assainir notre pays du fléau du terrorisme et à asseoir la sécurité et la quiétude, à travers l'ensemble du territoire national». Une sécurité et une quiétude chèrement payées.