II y a quelques jours, le peuple algérien a commémoré deux grands événements importants de notre lutte de Libération, le 20 Août 1955 et le 20 Août 1956.

Un autre événement historique vécu par l’émigration au sein de la Fédération de France du FLN a été négligé, occulté même, il s’agit du deuxième front engagé en France sur le sol de l’ennemi ce 25 août 1958. Seule, la Fondation du 8 Mai 1945 dans son article du journal El Watan du dimanche 21 août 2005, page Histoire, a titré 1955-1956-1958... mois du sang et des promesses, suivi de son commentaire : «Le 25 août 1958 nous donne l’occasion de rappeler un aspect souvent négligé de notre guerre et d’introduire dans son histoire l’immense contribution de notre émigration et son impact décisif sur le cours des événements.»

Pour rappel, il y a lieu de faire connaître à notre jeunesse d’hier et d’aujourd’hui quelques repères historiques de notre révolution méconnus à ce jour. Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Symbole de la Fondation du 8 Mai 1945. Courant du mois de juin 1957, Ferhat Abbas, membre du Comité de coordination et d’exécution (CCE), déclare au Caire : «Si le général de Gaulle poursuit la politique de ses prédécesseurs sur le problème algérien, le FLN portera la lutte sur le sol français.»

Le FLN, dès l’année 1957, est arrivé à installer sur le territoire français une organisation politico-administrative et paramilitaire telle qu’il peut envisager le passage à une forme supérieure de combat.

A cet effet, le frère Omar Boudaoud, coordinateur du comité fédéral, rappelle à ses compagnons qu’il est arrivé en France, venant du Maroc, investi d’une mission bien précise qui inclut parmi les directives données par Abane Ramdane, au nom du CCE, celle d’ouvrir en France au moment opportun, un second front, le but : élargir le champ du combat, contraignant ainsi le gouvernement français à accroître ses dépenses militaires et son budget de répression pour rendre sa politique impopulaire, et disperser ses . forces, ce qui allégerait d’autant le dispositif de guerre pesant sur l’ALN en France.Une réunion du comité fédéral élargi aux chefs de wilaya du FLN en France, s’est tenue en Allemagne le mois de juillet 1958. Les participants se donnent alors un mois de délai pour préparer, chacun dans son domaine, l’action envisagée. Levant la séance le 27 juillet, le déclenchement est fixé au 25 août 1958 à zéro heure. Il est convenu que la date restera connue seulement des participants.

La direction de Abane

L’Organisation spéciale (OS) constituée dès l’automne 1957, avec les groupes de choc sous forme de commandos ont suivi au Maroc, des stages de formation spécialisée et d’entraînement en vue des actions projetées.L’OS et les groupes de choc devant être prêts a l’action le jour «J». Aucun imprévu n’a perturbé le planning établi à Cologne (Allemagne). Le

25 août à zéro heure, coup de tonnerre dans un ciel serein. Le peuple français dans sa grande masse découvre par la presse le 26 août au matin, que la guerre vient de franchir la Méditerranée. Les commissariats, postes de police et casernes attaqués, les dépôts de carburants incendiés, les voies ferrées sabotées, objectifs économiques atteints, policiers et militaires tués, les raffineries en flammes et des quartiers entiers évacués, tout cela en une seule nuit (lire les actions engagées avec les lieux et objectifs ciblés dans toute la France dans le livre du frère Ali Haroun, La 7e Wilaya, (pages 82 à 100).

Casernes attaquées

Le journal du Midi, le Provençal, titrait : «C’est une catastrophe nationale.»

Le comité fédéral diffuse une déclaration explicative sur les buts de la «nuit rouge».

«Par la guerre à outrance en Algérie et la répression contre les Algériens en France, les gouvernements français ne laissent plus aux Algériens d’autre moyen que l’action directe pour manifester leur conviction patriotique. Les civils ne seront pas intentionnellement visés... à l’inverse de ce que fait l’armée française en Algérie qui bombarde (indistinctement) des régions entières.

Car il faut bien s’en persuader, l’action menée dans la nuit du 25 août 1958 sur le territoire français, ne constitue ni une «vaine et stérile entreprise terroriste» ni «un acte de désespoir».

Comme il fallait s’y attendre, la répression se durcit. Un couvre-feu est instauré dès le 27 août pour les Nord-Africains. La chasse au faciès se multiplie dans toutes les villes de France. Des milliers d’arrestations sont opérées, les camps de concentration sont ouverts en France à l’image de ceux d’Algérie.

Le CCE a publié au Caire, le 31 août 1958 un communiqué sur la guerre portée en France par la Fédération de France du FLN qui a repris un second souffle après une lutte de quatre annéesLe combat continuera quel que soit l’homme au pouvoir en France et jusqu’à l’indépendance. La première offensive dos commandos algériens en France s’est fixée un objectif essentiellement pétrolier pour une double raison :

1- frapper les réserves de carburant ; 2- prolonger sur le territoire français la guerre que l’ALN mène méthodiquement en Algérie.

Il y a un an, le FLN avait promis de détruire le pétrole saharien en France même. Il a tenu sa promesse. Après une offensive de quelques semaines, le but fixé par la Fédération de France du FLN paraissait relativement bien atteint. Les bilans officiels établis entre le 25 août et le 27 septembre 1958 ont dénombré 56 sabotages et 242 attaques contre 181 objectifs.

Les opérations ont fait 82 martyrs et 188 blessés.

Nombreux ont été les militants blessés et tués les armes à la main, déchiquetés par leurs engins, abattus par les forces de répression ou assassinés sous la «question». C’est pourquoi, tout en dressant un constat globalement positif, pensant à toutes ces morts gratuites, fruits vénéneux du mépris de certains hommes persévérant à en maintenir d’autres sous la sujétion, le comité fédéral aurait voulu espérer que cette bataille fût la dernière, abandonner les bombes inutiles nu plus profond d’un étang sans poissons, el. dire avec le poète :

La grenade a son tempsMais le temps des cerises,Celui que je préfère,Est encore celui-là.

(Malek Haddad - Ecoute ot je t’appelleHélas, De Gaulle refuse le rameau d’olivier tendu le 28 septembre par le Gpra qui propose «une négociation sans préalable».

Comme en Algérie, en France, la grenade allait encore éclater. Il n’y avait pas d’autre choix. Les cerises n’étaient pan encore fleuries.

Le général Giap, héros de la bataille de Dien Bien Phû, déclare au sujet de la lutte du peuple algérien : «C’est la première fois dans l’histoire des luttes des peuples pour leur indépendance que le colonisé porte la guerre sur le sol du colonisateur.

Second souffle par la Fédération de France

Gloire à nos martyrs.

Pour rappel sur cette page d’histoire, c’est en France au sein de l’émigration que le nationalisme a germé avec la naissance de l’Etoile nord-africaine (ENA) le 20 juin 1926, le Parti du peuple algérien (PPA) le 11 mars 1937 à Paris - commune de Nanterre, siège de ces deux formations-. Le rôle de l’émigration a été décisif avant 1954 et durant la lutte de libération nationale 1954-1962. Pour étayer ce témoignage sur cet événement du 25 août 1958, je me suis permis de relever quelques extraits du livre du frère Ali Haroun, La

7e Wilaya, concernant cette action historique.



L’apport des émigrés à la Révolution

Je joins aussi quelques photos sur les actions de Paris et les environs, les flammes du dépôt de carburant de Mourepiane, Marseille et deux photos des commandos de l’OS en formation en Allemagne et au Maroc.

ConclusionLa contribution de l’émigration au sein de la Fédération de France du FLN la lutte de Libération nationale, par son apport financier, le nerf de la guerre, les volontaires qui ont rejoint le maquis.

Sur le plan politique la sensibilisation de l’opinion française et internationale, la formation des cadres dans les prisons et les camps de France, cette riche contribution ne nous permet pas de prétendre avoir joué un rôle plus que l’intérieur, ALN et peuple, mais demande uniquement sa place dans l’Histoire et à ne pas être marginalisée comme c’est le cas depuis 1962.

Md Ghafir dit Moh-Clichy,responsable au sein de laFédération de Franee du