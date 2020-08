Coupé suite à un éboulement causé par des travaux engagés par un privé, le principal axe qui relie l'ancienne ville à la nouvelle ville par le pont Cevital, est toujours fermé à la circulation.

Depuis bientôt une année, l'axe routier qui relie la nouvelle ville à l'entrée Nord de Bouira est toujours fermé. Lors des pluies torrentielles de l'automne dernier et suite à des travaux engagés par un investisseur privé, une partie de cette route, au niveau du siège de la SAA, a glissé et emporté une partie de la voie de gauche. Malgré l'engagement du propriétaire du terrain, en présence de l'ancien wali, aujourd'hui à Sidi Bel Abbès, de l'entreprise en charge du mur de soutènement, les travaux tardent à se réaliser. Le tort causé aux usagers ne semble point inquiéter les responsables. Même si l'opérateur public, Algérie télécom n'a pas tardé à intervenir pour déplacer son réseau et éviter ainsi une coupure totale de l'Internet pour la partie Ouest de la ville, les autres administrations ob-servent un silence total. Ni la direction de l'urbanisme, ni la DTP, ni l'ADE, ni la SDC, pour ne citer que ces organismes, n'ont bougé le petit doigt pour atténuer les malheurs des citoyens qui empruntent ce tronçon ou ceux qui utilisent la ligne urbaine 5. Pour mieux comprendre, précisons que pour aller au centre-ville ou l'ancienne ville, seuls deux passages le permettent, le pont Sayah et le pont dit Cevital.

La moindre agression sur ces deux ouvrages couperait totalement la ville en deux. Sachant que les unités principales d'intervention de la Protection civile se trouvent à l'autre bout Est du chef-lieu, il sera pratiquement impossible aux pompiers d'intervenir au niveau de la nouvelle ville si ces deux réalisations venaient à être fermées.

Actuellement et en raison de l'éboulement causé par les travaux de cet investisseur et depuis bientôt une année, les automobilistes doivent contourner en traversant la zone d'activité, puis rallier l'entrée Nord pour revenir vers la ville en passant par le quartier La Cadat.

En voulant en savoir plus, on nous a informé que les travaux de remise en état sont au compte de l'investisseur qui aurait engagé des travaux sans avoir le permis. Une source non officielle évoque un renforcement qui coûterait plus de 120 millions de dinars. Ces raisons ne suffisent pas pour justifier le laxisme de l'administration qui semble vouloir faire durer la solution provisoire du contournement.

Le plus grave pour les citoyens rencontrés demeure le fait que l'ensemble des responsables de la wilaya emprunte ce passage, mais ne daigne pas trouver la clé au conflit qui, quelque part, ne sanctionne que le simple citoyen qui, chaque matin, se dirige en ville pour ses convenances.