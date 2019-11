Une conduite principale d’alimentation en eau potable (AEP) a explosé, hier matin, près du Jardin de l’horloge florale à Alger-Centre. Cet incident a causé la fermeture de la route adjacente et la coupure du gaz et de l’eau potable dans quelques quartiers environnants.Selon le président de l’Assemblée populaire communale (APC) d’Alger-Centre, Abdelhakim Bettache, l’explosion, qui s’est produite tôt le matin, serait provoquée par «une forte pression de l’eau dans la conduite principale» qui se trouve près du Jardin de l’horloge florale, au boulevard Khemisti. Cet incident a provoqué une fuite de gaz qui a nécessité l’intervention de la Protection civile et des services techniques de la Sonelgaz et de la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (Seaal). Assurant que le site avait été «sécurisé» et que la route limitrophe a été fermée jusqu’à la réparation de la panne, le même responsable a indiqué que les rues voisines connaîtront des coupures de gaz et d’eau. Suite à cet incident, qui s’est produit non loin de l’avenue Pasteur, la Seaal a mobilisé ses unités techniques sur place, pour réparer la panne au niveau de la conduite principale, a indiqué un communiqué de l’Algérienne des eaux (ADE). L’alimentation en eau potable a été suspendue au niveau du boulevard Khemisti ainsi que dans les rues Larbi Ben M’hidi, Asselah Hocine, Abane Ramdane et docteur Saâdane, jusqu’au parachèvement des travaux de réparation. Pour réduire les désagréments aux citoyens, la Seaal a mis en place un dispositif d’alimentation par citerne, afin d’alimenter en priorité les établissements publics et hospitaliers du quartier.