La 6e édition de la fête du miel et des produits de la ruche se tient à partir d’hier au niveau de la place de l’olivier, près de l’ancienne gare routière de Tizi Ouzou. Cette manifestation économique, qui s’étalera jusqu’au 27 du même mois, verra la participation des apiculteurs de la wilaya. L’occasion sera également mise à profit afin de trouver des solutions aux différents problèmes rencontrés par cette filière.

En fait, l’importance de ces manifestations est très grande, à maints égards. D’abord, ces foires sont l’unique occasion offerte aux apiculteurs pour faire la promotion de leurs produits. Selon certains apiculteurs, ces rencontres sont la seule façon d’écouler une partie de leur production. L’écoulement de celle-ci est en effet une grande problématique qui ne trouve pas encore de solution pérenne. D’une part l’apiculteur cherche à développer son rucher pour plus de production, mais de l’autre, il trouve d’énormes difficultés à la vendre.

Pour une partie des producteurs, la vente n’est pas uniquement freinée par le manque de foires, mais plutôt par l’absence d’un vrai marché. Comme tous les produits du terroir dans la wilaya de Tizi Ouzou, le miel n’est pas intégré au circuit commercial local ou national. Ce produit noble de la région continue d’être vendu de bouche à oreille au détriment d’une commercialisation moderne qui repose sur l’emballage et la certification. Le manque de laboratoires d’analyse est en effet un grand problème pour les producteurs locaux.

Toujours au chapitre des problèmes, les apiculteurs ont toujours soulevé les difficultés à faire face aux maladies des ruchers. Le varroa, qui est une mouche très dangereuse pour les abeilles, a toujours constitué le cauchemar des apiculteurs. Après des années de lutte, les services concernés ont relativement réussi à contenir ce mal qui décime les ruches.

Ces dernières années, un autre ennemi a pénétré dans la ruche. Les guêpes sont actuellement en train de faire des ravages, surtout en période hivernale. L’utilisation des pesticides contre ce phénomène est problématique, étant donné que les guêpes construisent leur guêpier très loin des ruches car pouvant voler sur plusieurs kilomètres.

Il faut noter les avancées indéniables réalisées par les services de l’agriculture dans la formation des apiculteurs. L’une des réussites majeures de ce travail est incontestablement la transhumance.

Les producteurs locaux peuvent désormais pratiquer cette méthode qui vise à varier les nectars et autres avantages. Enfin, relevons que le plus grand problème de l’apiculture est l’absence de circuits commerciaux modernes.

C’est d’ailleurs la plus grande difficulté rencontrée par tous les produits du terroir. Aujourd’hui, l’huile d’olive, le miel, les figues et autres produits se vendent sur le trottoir, dans des conditions lamentables. C’est une réalité qui anéantit tous les efforts consentis par les producteurs et les services concernés.