Le sacrifice a eu lieu samedi dernier en présence de l'ensemble des citoyens du village, exception faite de ceux qui n'ont pas pu se déplacer pour une raison ou pour une autre.

Le sacrifice a été initié à l'occasion de la fin de la récolte des olives et la pandémie qui se propage, a indiqué Saïd Brizini, un habitant du village également élu à l'APC de Tifra.

84 parts de viande offertes par un bienfaiteur du village ont été remises aux habitants. En ce samedi de décembre, le village Aït Mahiou, perché sur les hauteurs de l'Akfadou, réunissait ses enfants pour rééditer un événement traditionnel, qui symbolise à la fois l'esprit de partage, de communion et de respect mutuel et surtout d'entraide et solidarité.

Fidèle aux traditions les plus nobles de la société kabyle, les habitants d'Aït Mahiou, un village de la commune de Tifra, ont, encore une fois, fait preuve d'esprit de solidarité et d'entraide en sacrifiant un boeuf, don d'un villageois qui a requis l'anonymat.

Dans ces contrées situées sur les hauteurs de la vallée de la Soummam, on ne se vante pas d'une charité, quelle que soit sa valeur. En trois phases, l'événement a réuni tous les fils d'un même village pour partager équitablement le travail, la viande et la fête.

C'était autant de moments qui ont toujours distingué le Kabyle. En ce jour, qui fait partie des derniers jours de l'année 2020, le comité de village, soutenu par les jeunes, venait de réussir le pari de maintenir une tradition, ô combien importante pour tous les villageois et plus particulièrement en cette année 2020 marquée par la pandémie du Covid-19 et les restrictions qui en ont découlé.

Lewziaâ a eu lieu, cette fois-ci, grâce au don d'un villageois. «La tradition de Lawziaâ demeurera encore des années, maintenant qu'elle est réhabilitée», indique un sage du village, ajoutant: «Nous avons jugé bon de permettre aux riches comme aux pauvres de renouer avec la joie et la solidarité.»

La récolte des olives n'a certes pas été conséquente cette année, mais les coeurs sont restés sains. Le partage de ce boeuf est venu un peu comme pour soulager les gens et surtout leur permettre de resserrer leurs rangs en ces temps de disette.

Placé sous le signe de la cohésion et de la fraternité, cet événement était un rendez-vous d'attachement, d'union et «tagmats» dans une ambiance de joie, d'harmonie et de rire. C'est comme si chacun devait apporter sa part de grain, ne serait-ce que par les mots. Une ambiance conviviale, en somme, qui se lisait sur les visages.

Ait Mahiou venait de vivre un moment fort qui n'a de valeur que de ressusciter l'espoir quant à le réhabilitation des valeurs de la société kabyle que beaucoup disent disparues à jamais. Les habitants de ce village, surtout les jeunes, ont donné une fois de plus la preuve de leur attachement à l'union du village et aux valeurs ancestrales de notre Kabylie.