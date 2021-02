Le coronavirus: un mal pour un bien? C'est ce que pense le ministre de l'Industrie pharmaceutique. Invité, hier, de la Matinale de la Radio nationale chaîne 3, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed estime que cette pandémie de Covid-19 va «booster» la production des médicaments «made in bladi». Pour lui, la crise sanitaire a bouleversé le système de santé mondial.

À l'instar des autres nations, l'Algérie a dû réagir vite pour éviter la pénurie de divers produits pharmaceutiques, fortement demandés à travers le monde. «Le pays a pu faire face à la crise, à travers son industrie pharmaceutique, en fabriquant dans un premier temps, des quantités suffisantes de masques et puis de la PCR», a souligné le ministre rappelant que ces produits étaient importés au début de la pandémie. Une expérience des plus enrichissantes puisqu'elle a permis de montrer que les opérateurs algériens avaient atteint un certain niveau de maturité leur permettant d'aller vers la fabrication de produits plus innovants. Ce n'est pas un hasard si les Russes ont décidé de sous-traiter leur vaccin Sputnik-v contre la Covid-19 à l'Algérie. Si elle ne la connaissait pas capable, elle n'aurait jamais pris le risque avec une telle innovation. Surtout que, selon le ministre, il ne s'agit pas d'une simple mise en bouteilles de ce fameux vaccin mais d'une vraie fabrication locale. «Les Russes ont fait part de leur disponibilité quant au transfert de la technologie», a-t-il précisé avec beaucoup de fierté. Dans ce sens, le ministre explique les deux méthodes qui existent pour fabriquer ce vaccin. Il y a la méthode classique, qui est déjà utilisée depuis près de 30 ans par Saidal et les opérateurs privés pour d'autres vaccins. «On reçoit la matière première déjà prête. Il y a un système de filtration, de dilution et de répartition aseptique.

C'est complexe, mais on maîtrise déjà bien cette méthode», explique-t-il. La seconde méthode est, elle, une fabrication en amont. «C'est de la vraie biotechnologie. où on part de la lignée cellulaire. C'est-à-dire qu'on va produire la matière première», rétorque-t-il. Toutefois, l'Algérie semble vouloir opter pour la seconde méthode. «C'est le but de ce partenariat avec les Russes», assure Lotfi Benbahmed avant de révéler les raisons de ce choix qui peut paraître surprenant. «La filtration est quelque chose qu'on maîtrise très bien et surtout qui pourrait se faire en quelques mois, mais il faudrait avoir une matière première disponible», fait-il remarquer. On risque donc d'être toujours à la merci de la disponibilité de cette matière première qui va certainement manquer au vu de la demande importante sur ce vaccin. De plus, la volonté affichée par les Russes doit permettre à l'Algérie de faire un bond de géant dans le domaine de la biotechnologie. L'invité de Souhila El Hachemi révèle qu'ils ont déjà mis à la disposition de l'Algérie une plate- forme numérique comportant des données techniques sur ce vaccin. «L'intérêt réel c'est ce transfert technologique, même si on doit prendre plus de temps, dont bénéficiera l'Algérie, qui nous permettra d'aller vers la production de ce vaccin, mais aussi de beaucoup d'autres», insiste le ministre. D'ailleurs, il atteste que le partenariat conclu avec le pays de Poutine a une vision à long terme. Il ne vise pas que le Sputnik V. «Cela nous permettra de produire d'autres vaccins importants», a-t-il attesté. L'objectif étant d'aller au plus vite vers une souveraineté sanitaire. «On veut aller vers la production des produits à forte valeur ajoutée en assimilant et intégrant les nouvelles technologie», a-t-il fait savoir non sans rappeler que c'était le but visé par le président de la République en créant un ministère indépendant dédié à ce type d'industrie. Les premiers fruits de cette stratégie devraient être récoltés dès l'année prochaine.

Puisque Benbahmed annonce l'entrée en production de l'insuline en Algérie en 2022. «Les structures sont déjà prêtes. L'entrée en production est prévue dans moins d'un an. Ce qui doit nous permettre d'avoir une souveraineté dans ce type de produits», a-t-il conclu. Le Sputnik V va-t-il donc mettre sur orbite notre industrie pharmaceutique? Wait and see...