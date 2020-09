Le statut de la femme constitue le «clivage» de taille dans les sociétés arabo-musulmanes. C'est un élément qui renseigne sur l'arriération qui frappe de plein fouet lesdites sociétés. Entre le souhaitable d'un point de vue juridique et la réalité sociétale, il y a un fossé énorme qui sépare les deux. La mouture de l'avant-projet de la révision constitutionnelle aborde cet aspect sensible sans pour autant toucher à la matrice qui fonde cette démarche inégalitaire et censitaire même. Le projet de la révision de la Constitution soulève la question inhérente au statut de la femme sous la forme d'un principe général en précisant que «Article 40 (nouvel article) L'Etat protège la femme contre toutes formes de violence en tous lieux et toute circonstance dans l'espace public, dans la sphère professionnelle et dans la sphère privée. La loi garantit l'accès des victimes à des structures d'accueil, à des dispositifs de prise en charge, et à une assistance judiciaire». La Loi fondamentale traite des principes généraux certes, mais l'esprit de la loi pourrait en être plus clair et plus concis sur la situation qui a trait aux droits de la femme et son statut. Le développement et le progrès de la société en général se mesurent par rapport à la situation de la femme et ses droits en matière juridique, économique et sociale. Mais le fondement de l'égalité s'exprime à travers des décisions immuables qui coupent court avec les tergiversations quant à la mise en place d'une approche claire et nette pour en finir avec la démarche archaïque et rétrograde faisant de la femme un être mineur et relégué au deuxième plan. Aspirer à un changement démocratique, cela engage aussi l'esprit de ce changement même, à savoir de rompre avec le lexique et le corpus archaïque et médiéval relatif au statut de la femme. Il ne faut pas se voiler la face, notre société est quelque part très réactionnaire et féodale sur cette question clé qui est: la femme et son droit de s'impliquer mordicus dans l'oeuvre de changement et de la transformation de la société d'une manière concrète et édifiante et non pas comme instrument et un moyen électoraliste ou d'intrumentalisation partisane et idéologique de part et d'autre. Dès que la question de la parité et de l'égalité entre femme et homme est posée, on constate et on remarque rapidement les voix qui s'élèvent pour faire taire cette démarche somme toute logique et ordinaire. Le Code de la famille est considéré comme un texte «sacré», c'est dire que le clivage est très profond et la problématique est ancrée dans le «subconscient» de la société qui subit un traitement de bourrage des plus forts en matière de «dosage» de vétilles et d'inepties historiques et même de semblant pensé ou texte relevant d'une orthodoxie des plus obscurantistes. La question de la femme est en quelque sorte le baromètre par excellence pour juger de l'état de l'évolution de la société ou de son recul et de sa décadence. L'infamie encercle de tous bords la femme, la misogynie politique et culturelle sont des éléments les plus répandus quant à un comportement jugé «ordinaire» et acquiescé par la majorité de la société à l'égard de cette «honte» consacrée comme pratique usuelle et normale dans les rapports sociaux entre Algériens et Algériennes. Voilà un thème que beaucoup d'apprentis sorciers en politique et dans le domaine associatif évitent d'aborder avec responsabilité et courage. Le changement ce n'est pas un produit isolé ou un processus sans éléments et segments qui constituent sa matrice globale et son socle. Le changement est une donne générale qui implique l'esprit de la liberté et de l'égalité et de la justice dans toutes ses expressions. On ne prêche pas un changement qui ampute le droit à la moitié de la société d'exprimer son désir vers la liberté et l'affirmation en tant qu'être égal et aux mêmes droits que l'autre moitié, à savoir les hommes. Le changement se mesure par rapport à notre révolution mentale vis-à-vis de ce thème brûlant et d'acuité, celui de la question de la femme dans la société et dans les institutions. Rompre avec l'obscurantisme et la pensée ankylosée, signifie aussi reconnaître les droits de la femme à part entière et sans ambages.