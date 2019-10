Lors de son audition, hier, devant la commission des finances et du budget à l’APN, le ministre de l’Energie Mohamed Arkab, a défendu le projet de loi régissant les activités des hydrocarbures. Cet avant-projet de loi proposé par le gouvernement sera présenté pour son adoption par l’Assemblée populaire nationale durant les prochains jours. Ce projet controversé a suscité une grande polémique et une avalanche de critiques des experts et des appréhensions de la rue, quant au bradage de la richesse pétrolière du pays au profit des compagnies étrangères.

Ce texte a aussi suscité moult questionnements sur le timing, ainsi que sur ses promoteurs, à savoir un gouvernement provisoire censé gérer les affaires courantes… .Dans ce contexte, le ministre a réitéré le fait que « la demande interne en gaz et en produits pétroliers a connu une grande croissance supérieure à 7 %, entraînant à l’horizon 2025-2030, un déficit structurel entre l’offre et la demande sur le marché national, impactant négativement les engagements du pays envers les clients étrangers. Il a indiqué que « le gouvernement vise à surmonter ces difficultés à travers l’encouragement et le renforcement du partenariat pour l’augmentation des efforts d’exploration et la hausse des réserves du pays, afin d’assurer, à long terme, la sécurité énergétique ». Ce texte, d’après lui, est susceptible de sécuriser les ressources nécessaires à la croissance socio-économique et la satisfaction, à long terme, des besoins du marché national en prenant en compte la croissance exponentielle de la consommation nationale en gaz et en produits pétroliers.

« Le secteur des hydrocarbures est un secteur vital pour le pays et il y a nécessité de réélaborer les textes législatifs gérant ce secteur, en l’enrichissant rapidement pour attirer de nouveaux investissements et les technologies de pointe en faveur de la relance de l’économie nationale, la création de richesse, la satisfaction des besoins des citoyens et la création de l’emploi », a-t-il soutenu.