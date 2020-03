Le premier cas avéré du coronavirus est apparu dans la soirée de lundi à mardi. Il s'agit d'une personne originaire de la commune d'El Esnam, à 10 kilomètres à l'est de Bouira. Agé de 62 ans le porteur du virus, admis dans un premier temps à l'EPH de M'Chedallah puis transféré vers l'EPH Mohamed-Boudiaf est revenu depuis moins d'une semaine des Lieux saints où il a accompli une Omra. Dès la confirmation du cas par l'Institut Pasteur, l'ensemble des membres de la famille a subi des prélèvements et été confiné chez elle, en attendant les résultats. La cellule de prévention et de suivi, installée depuis 19 jours, est passée au stade supérieur pour devenir une cellule de crise. Dans ce combat contre le virus, les marchés de voitures seront fermés dès aujourd'hui.

Les marchés de fruits et légumes et les marchés hebdomadaires subiront éventuellement le même sort, surtout que ces lieux accueillent des personnes qui viennent de toutes les régions de la wilaya et du pays. Dans un appel aux citoyens, le premier responsable de la wilaya invite la population à une vigilance extrême et à suivre les recommandations et les conseils des spécialistes. Ce cas succède à deux fausses alertes qu'avait subies la wilaya.

Dans la soirée de mercredi à jeudi dernier, un cas suspect a été détecté. Il s'agit d'une personne âgée de 75 ans, originaire du village de Halassa, commune d'Ath Rached, dans la daïra de Bechloul. Cet expatrié est rentré de France il y a une dizaine de jours. Evacué, le patient a été mis en quarantaine au niveau de l'EPH de Bouira. La wilaya a connu, aussi, un cas suspect dont l'information a vite été démentie par la direction de la santé. Une étudiante, à Blida s'était présentée au service des urgences de l'Etablissement public hospitalier Boudiaf -Mohamed. Après un prélèvement transmis à l'Institut Pasteur à Alger, une ordonnance prescrivant un traitement à la patiente qui souffrirait apparemment d'une grippe saisonnière est repartie chez elle.