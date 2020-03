Dans la soirée du mercredi à jeudi, un cas suspect de porter le virus a été détecté. Il s'agit d'une personne âgée de 75 ans originaire du village de Halassa, commune d'Ath Rached dans la daïra de Bechloul. Cet expatrié est rentré de France depuis une dizaine de jours. Sitôt alertés, les services de la santé ont activé le dispositif mis en place depuis l'annonce de l'épidémie. Présentant une fièvre supérieure à 38°, des douleurs musculaires associées à des troubles respiratoires comme la toux, une sensation d'oppression ou de douleur thoracique, et un essoufflement. Evacué, le patient a été mis en quarantaine au niveau de l'EPH de Bouira, en attendant les résultats des prélèvements transmis à l'Institut Pasteur à Alger. L'ensemble des membres de sa famille est étroitement surveillé. Selon des proches du suspect, il souffrirait déjà d'une insuffisance respiratoire qui peut être à l'origine des symptômes qui favorisent une grippe saisonnière. Pour rappel, la wilaya a connu un cas suspect qui a vite été démenti par la direction de la santé. Une étudiante à Blida s'était présentée au service des urgences de l'établissement public hospitalier Mohamed-Boudiaf. Après un prélèvement transmis à l'Institut Pasteur à Alger, une ordonnance prescrivant un traitement à la patiente qui souffrirait apparemment d'une grippe saisonnière est repartie chez elle. La nouvelle de ce cas a vite fait le tour de la wilaya et les services des urgences de l'EPH ont passé, pour une fois, une soirée tranquille parce que beaucoup de patients n'ont pas voulu s'y rendre comme à l'accoutumée. En attendant les résultats des analyses, les responsables appellent à la prudence, au respect des règles d'hygiène et à ne pas céder à la panique. Même le climat qui prévaut cette semaine, avec une nette montée des températures, semble être le rempart à la propagation du virus s'il venait à être confirmé. La récente décision de libérer les écoliers, les collégiens, les lycéens et les étudiants, de faire jouer les rencontres à huis clos devrait être suivie d'autres décisions. Les mosquées par exemple doivent désinfecter les parterres.