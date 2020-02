Une grande panique s’est emparée des citoyens après la confirmation du premier cas de coronavirus en Algérie. Beaucoup se posent des questions sur les précautions à prendre contre ce virus jusque-là méconnu par les Algériens. Ils se demandent s’il faut désormais porter des masques et des gants, d’autres plus paniqués prévoient de rester le maximum de temps chez eux. Pourtant, il ne s’agit que d’un cas, un ressortissant italien qui a été pris en charge, alors que la tutelle s’est lancée dans un processus d’enquête pour identifier les personnes ayant eu un contact avec ce patient. Néanmoins, une information fait état d’un cas suspect à Batna. Il s’agit aussi d’un ressortissant italien qui a été soumis à des examens approfondis. Selon des sources locales, il était entré en Algérie le 16 février dernier. Sa contamination n’a pas encore été confirmée, avons-nous appris.

L’Algérie avait déjà pris des précautions au niveau des frontières au moment même où ce virus n’était plus maîtrisable en Chine, où il s’est déclaré. Le service des maladies infectieuses de Constantine contrairement aux autres services, a mis en œuvre toute une procédure de prévention en cas d’alerte.

Pour sa part le ministère de la Santé et dans le cadre de la prévention de l’infection par ce nouveau coronavirus, prévient notamment les voyageurs de «se conformer aux recommandations sanitaires locales du pays visité, éviter tout contact avec des animaux vivants ou morts, notamment sur les marchés, éviter tout contact avec des personnes ayant de la fièvre et qui toussent, ne pas manger de viande non ou peu cuite, se laver régulièrement les mains avec du savon ou avec des solutions hydroalcoolisées».

La même source recommande, «en cas de symptômes d’infection respiratoire (fièvre, toux, difficultés respiratoires), de consulter rapidement un médecin, de porter un masque chirurgical, si l’on est en contact avec d’autres personnes d’utiliser des mouchoirs jetables et de se laver les mains régulièrement». De l’avis d’un médecin que nous avons contacté, il est important de ne pas trop alarmer les citoyens et il faut surtout animer des campagnes d’information et de prévention, renseigner au maximum les citoyens, mais aussi les enfants scolarisés, lycéens et étudiants. Pour lui, les associations devraient jouer ce rôle dès maintenant.