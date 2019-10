La session de l’APW qui se tient au niveau de l’hémicycle Rabah-Aïssat de la wilaya de Tizi Ouzou a été l’occasion pour les élus d’interpeller le directeur de l’éducation sur l’épineux problème des doubles vacations au niveau des écoles primaires. Hier donc, ce dernier, en répondant aux questions, a largement abordé ce chapitre tout en expliquant les causes qui en sont derrière. La double vacation est devenue le cauchemar des parents d’élèves qui n’ont même plus le temps d’aller au travail.

En effet, les écoles primaires ne peuvent assurer les cours à tous les élèves, laissant toujours une bonne partie d’entre eux à la charge des parents durant les horaires de travail. Les écoles refusent de garder les enfants durant ces tranches horaires vides, sans cours. Et à l’évidence, c’est aux parents qu’incombe la tâche de les garder en les ramenant à la maison et en les faisant revenir pour reprendre les cours. Interpellés, certains directeurs d’écoles affirment qu’ils ne refusent pas de garder les enfants au sein de l’établissement. C’est le manque de personnel qui les contraint à remettre les enfants à leurs parents. De son côté, le responsable du secteur de l’éducation à Tizi Ouzou a porté la responsabilité des doubles vacations sur un autre problème qui dure depuis plusieurs décennies. Pour lui, les doubles vacations n’existeront plus si les mairies parviennent à récupérer les logements de fonction occupés par les retraités. Leur récupération pour en faire des classes supplémentaires viendrait donc à bout de ce cauchemar qui hante les parents dès les premières journées de la rentrée. Aussi, il devient clair que la tutelle qui laisse faire ce phénomène qui éreinte les parents d’élèves ne compte pas régler le problème dans les plus brefs délais. C’est même une manière de remettre la braise dans la main des maires qui ont la charge d’ester en justice les fonctionnaires qui refusent de quitter les logements. Pour constater la gravité du problème, il suffit de suivre le parcours insupportable d’un parent d’élèves durant une journée. Ce dernier, surtout s’il a plusieurs enfants scolarisés cycle primaire, doit les emmener le matin à 8h. Mais le problème c’est qu’ils ne sortent pas tous à la même heure. « J’ai deux enfants et dois aller récupérer le premier à 19h30. A midi, je dois aller récupérer l’autre. A 13H, je retourne à l’école pour les emmener. A 14h30, je dois ramener le premier alors que le deuxième sort à 16h30. Je passe ma journée à faire des navettes entre la maison et l’école », raconte un parent qui ne comprend pas les causes de ce problème. Un autre parent ira jusqu’à se demander comment vont faire les parents pour nourrir les enfants s’ils ne peuvent plus aller travailler. « Je ne sais pas si les responsables du secteur vivent sur une autre planète. Comment ne peuvent-ils pas savoir qu’il est quasiment impossible pour un parent de faire les navettes et d’aller au travail pour nourrir ces mêmes enfants qu’ils accueillent dans leurs écoles .»

Enfin, l’intervention du responsable du secteur est tout de même un indice que les pouvoirs publics sont au fait de cette situation difficile. Les parents ne peuvent pas supporter longtemps cette tâche. Les maires sont de leur côté interpellés pour trouver des solutions à ces occupants pour libérer des places dans les écoles. Beaucoup s’interrogent d’ailleurs dès à présent si la solution préconisée par le directeur de l’éducation est la bonne.