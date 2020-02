Lors du Conseil des ministres, tenu sous la présidence de Abdelmadjid Tebboune, la ministre de la Culture a présenté un exposé sur «le développement du secteur de la culture et de l’industrie cinématographique ». Le document propose une stratégie de développement du secteur pour la période 2020-2024, basée sur trois axes, à savoir l’éducation à apprécier l’art et la pensée en accordant l’intérêt au théâtre de l’enfant et en instituant un Prix national de théâtre à célébrer annuellement à l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance. Il a été question, en outre, de la restructuration des théâtres régionaux et du lancement de petits théâtres communaux ainsi que le perfectionnement des formateurs et encadreurs. Le deuxième axe concerne le lancement de l’industrie cinématographique avec la création d’un Centre cinématographique national et l’augmentation de la production à 20 films par an. Pour réaliser un décollage dans ce domaine, la ministre a proposé des exonérations fiscales et parafiscales. Le troisième axe porte sur la valorisation des sites archéologiques et la promotion du tourisme culturel. Dans son intervention, le président a mis l’accent sur «la relance de l’industrie cinématographique qui vise à encourager l’investissement dans les studios de production, en octroyant toutes les mesures incitatives aux professionnels, notamment le foncier et les crédits bancaires pour contribuer au renforcement du patriotisme des Algériens et du sentiment de fierté».