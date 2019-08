Lors de sa visite effectuée, hier, à Annaba, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani Haddam, a insisté sur l’accompagnement des jeunes activant au sein des petites entreprises, en marge de l’inauguration du nouveau siège de la direction de wilaya de l’Ansej, sis à la cité Aadl de Sidi Achour.

Le commis de l’Etat a mis l’accent sur la modernisation du système d’accueil, ce dernier, objet de moult critiques par les jeunes postulants à ce dispositif d’aide à l’emploi.

Le ministre a également insisté sur les cycles de formation, en faveur des jeunes porteurs de projets, dans le cadre de l’Ansej, ce qui devrait leur permettre d’apporter leur contribution à l’économie nationale.

Le ministre a estimé que les dispositifs d’aide à l’emploi, l’Ansej entre autres, sont des leviers importants pour l’économie nationale, d’une part, par la diversification des activités de leurs projets et d’autre part, de par leur contribution à la résorption du chômage en créant des postes d’emploi.

Durant son périple, le ministre s’est rendu au centre de paiement et du contrôle de la plaine Ouest, où il a constaté de lui-même les conditions de travail du personnel et de l’accueil des assurés sociaux.

Un siège, bien qu’il soit situé à la zone Est de la ville de Annaba et, par conséquent, loin pour certains, notamment les personnes âgées, il n’en demeure pas moins que ce centre, flambant neuf, permet le traitement des affaires des administrés, dans les meilleures conditions et délais possibles, mettant l’accent notamment sur les rapports entre administrateurs et administrés. Dans ce sens, le ministre a demandé que les conflits entre employés et assurés soient bannis.

Insistant sur l’impérative humanisation de l’administration, Hassan Tidjani Haddam a profité de sa présence dans la wilaya de Annaba, pour visiter le nouveau siège de la Cacobatph, dont les travaux ont été achevés récemment.

Par ailleurs, et dans le cadre de sa politique de motivation et d’encouragement des jeunes porteurs de projets, le ministre a tenu à rendre visite à une microentreprise.

Celle-ci se présente tel un modèle de réussite, dans la concrétisation des projets, tant dans le cadre de l’Ansej que dans celui des autres dispositifs d’aide à l’emploi, Cnac et Anjem.

Le commis de l’Etat a achevé l’inspection de son secteur dans la wilaya de Annaba, par une rencontre avec les cadres de son secteur, tenue au siège de la wilaya où préoccupations, recommandations et instructions ont été à l’ordre du jour.

Notons enfin, que le ministre était également à Skikda où il a annoncé le lancement «d’un projet de recherche pour le développement d’un système de reconnaissance faciale» visant à améliorer davantage le service public au profit des affiliés à la sécurité sociale. «Ce projet de recherche, lancé en collaboration avec le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte sur le développement d’une application logicielle visant à reconnaître de manière automatique une personne grâce à son visage et réduire au maximum la paperasse pour les retraités qui doivent chaque année fournir l’attestation de vie pour bénéficier de leur pension», a expliqué le ministre.