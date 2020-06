Installé, avant-hier, dans ses fonctions de secrétaire général du ministère des Finances, Brahim Djamel Kessali a été accueilli avec beaucoup de satisfaction par ses proches et ses collègues dans le monde des assurances. Personnalité respectée d'abord pour ses compétences, ensuite pour ses qualités humaines, Brahim Djamel Kessali fait ainsi l'unanimité quant au choix judicieux opéré par le ministère des Finances dans sa personne. Au cours de la cérémonie d'installation, qui a eu lieu au siège du ministère des Finances, en présence de Bachir Messaitfa, ministre délégué à la Prospective, ainsi que de l'encadrement supérieur du ministère, Abderrahmane Raouya a «rendu un vibrant hommage à Miloud Boutaba qui a occupé cette fonction pendant plus de 14 années, pour tout le travail qu'il a accompli». Le ministre a ainsi invité le nouveau secrétaire général à «poursuivre le travail accompli par l'institution, en matière de modernisation». Il l'a également exhorté à «parachever les projets engagés dans ce domaine et mobiliser toutes les ressources disponibles afin d'ériger le ministère en un outil au service du développement de l'économie nationale», selon le communiqué. Kessali occupait le poste de P-DG de la Caar où il a, notamment brillé par ses qualités managériales. Conscient des enjeux de la digitalisation pour le secteur des assurances et finances en général, Brahim Djamel Kessali a accordé une grande importance à «la révolution numérique» pour mettre au diapason les assurances dans le domaine des nouvelles technologies.