Le C.E.M. Amar Benbouzid, situé dans la région de El Idrissiya, dans la wilaya de Djelfa, est sous le choc. Un élève, Abderrahim B., de cet établissement, a trouvé la mort, hier, suite à des brûlures au second degré. L'adolescent d'à peine 16 ans, s'est immolé, lundi, par le feu dans les sanitaires de son établissement scolaire. La victime a rendu l'âme, hier, au spécialisé CHU de Douéra spécialisé en chirurgie plastique et en grands brûlés, après son évacuation, par hélicoptère de la Protection civile de Djelfa. Mettant à profit le calme régnant au sein de l'établissement, aux environs de 9 h, l'adolescent s'est aspergé d'un liquide inflammable à l'intérieur des sanitaires. Néanmoins, les cris stridents de l'adolescent, qui se faisait dévorer par le feu, ont alerté les surveillants du collège. Ayant tenté, en vain, de le sauver au niveau de l'hôpital de la ville, il a été évacué à l'hôpital de Douéra. Pour le moment, aucune explication officielle n'a été donnée pour justifier l'acte de l'adolescent. Certains avancent qu'il souffrait de problèmes familiaux et d'autres soutiennent qu'il s'agissait d'un jeu dangereux. Les services de sécurité on toutefois ouvert une enquête, afin d'élucider les vraies raisons de ce drame.