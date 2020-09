C'est un secret de Polichinelle, l'Union africaine et, avec elle, l'Algérie considèrent que la situation critique qui prévaut, depuis plusieurs années, au Sahel est la conséquence directe de la chute organisée de l'Etat en Libye. C'est pourquoi Alger suit avec une attention extrême les évènements qui se déroulent dans le pays voisin avec lequel nous partageons plus de 1000 km de frontières et une communauté de destin.

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, vient de se rendre successivement au Mali, en proie à une redistribution des cartes délicate, et en Turquie. Ces déplacements obéissent à des instructions du chef de l'Etat, Abdelmadjid Tebboune, qui a, par ailleurs, eu un entretien téléphonique circonstancié autour de ces dossiers, avec son homologue français, Emmanuel Macron, quelques jours auparavant.

Le président Tebboune avait convoqué le 26 décembre 2019 une réunion du Haut Conseil de sécurité, «regroupant les plus hautes autorités civiles et militaires» du pays, à seule fin de mobiliser «une batterie de mesures à prendre pour la protection de nos frontières et la redynamisation du rôle de l'Algérie au plan international».

Ainsi peuvent se comprendre les visites du MAE, aussi bien au Mali qu'en Turquie, la crise libyenne constituant un dossier à la fois primordial et préoccupant, à un moment où les tensions tendent, non seulement à se prolonger, mais risquent, encore, de connaître de nouveaux soubresauts. L'Algérie qui n'a cessé de prôner le respect de la feuille de route onusienne en Libye, porteuse de la seule solution politique, à travers un dialogue inclusif entre toutes les parties au conflit, ne pouvait accepter la voie des armes qui se profilait, en avril-mai derniers, lorsque le bras de fer menaçait d'embraser la ville stratégique de Syrte.

Sollicitée par les diverses factions, dont les tribus qui ne sauraient être ignorées, dans le contexte actuel, la diplomatie algérienne a réaffirmé sa volonté d'accueillir à Alger la conférence du dialogue inclusif, sous l'égide de l'ONU. Depuis, des changements prometteurs sont intervenus, notamment l'annonce simultanée d'un cessez-le-feu par le Gouvernement d'union nationale (GNA) que préside Fayez al Serraj, et par le président du Parlement, Salah Aguila Issa. Cette importante avancée vers une issue pacifique doit, désormais, être confortée par des discussions approfondies en vue de baliser la voie vers l'organisation d'élections législatives et présidentielle, conformément au projet onusien qui devait être débattu à Ghadamès. Toutes les conditions sont réunies, en effet, pour transcender la menace d'une confrontation fratricide à Syrte et c'est une des tâches que le MAE, Sabri Boukadoum, aura accompli, durant son séjour, à Ankara.

La Turquie qui a, effectivement, bouleversé la donne en s'engageant militairement aux côtés du GNA mesure parfaitement les enjeux. Elle a, en outre, des liens d'amitié et de coopération puissants avec notre pays, Ankara détenant, déjà, une place privilégiée dans nos échanges. Cela étant, les Libyens attendent des pays voisins et, plus particulièrement de l'Algérie, une action décisive en faveur de la paix.

Le maréchal Khalifa Haftar qui n'est plus apparu sur la scène militaro-diplomatique, depuis deux mois, et dont certaines sources laissent entendre qu'il aurait, de nouveau, de sérieux problèmes de santé, a laissé place au porte parole des autorités de l'Est, Saleh Aguila, qui est, quant à lui, un partisan sincère de la solution politique et du dialogue inclusif. Ainsi, seule l'Algérie est en mesure de convaincre les différents protagonistes, internes et étrangers, de la nécessité d'offrir, enfin, au peuple libyen la chance d'une solution véritable à la crise qui a trop duré et qui ne peut se poursuivre sans de graves conséquences pour la région sahélienne mais, aussi, méditerranéenne, dans son ensemble.