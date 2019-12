La réactivité du Commandement militaire et la célérité avec laquelle a été remplacé le défunt Ahmed Gaïd Salah au poste de chef d’état-major par le général-major, Saïd Chengriha est frappante. Pas une seconde de vide à la tête de la névralgique Institution militaire. Une promptitude qui est surtout rassurante, dans la mesure où elle dissipe les craintes et les interrogations nées, suite à cette tragique disparition. Face à des lendemains incertains, dans une Algérie en proie à une profonde crise politique et devant une situation sécuritaire inquiétante au Sahel, il y a un Commandement militaire, uni, soudé, resserré autour d’un même objectif : d’abord et avant tout protéger l’Algérie et assurer la stabilité régionale. La mort brutale du chef d’état-major a été vécue comme un choc par la majorité des Algériens. C’est parce qu’ils reconnaissent à cet homme un double mérite et rarissime dans le monde militaire. Ahmed Gaïd Salah a catégoriquement refusé de sortir de la légalité constitutionnelle, ensuite il a veillé à ce qu’ aucune goutte de sang des Algériens ne coule durant les manifestations hebdomadaires. Il s’est passé que l’Algérie a connu 10 mois de manifestations populaires qui ont émerveillé le monde par leur pacifisme. Il est mort après avoir honoré ses deux engagements qu’il a pris devant le peuple algérien. L’histoire retiendra également, qu’en s’en allant, Gaïd Salah n’a pas laissé un pays à feu et à sang. Derrière la figure du vieux général, il y a toute une institution, il y a une armée. Une redoutable armée, dotée d’une impressionnante capacité de formation et équipée du nec plus ultra en matière de systèmes d’armes. Des systèmes de missiles sol-air S-300 et S-400, des avions de combat Su-30, de nouveaux hélicoptères d’attaque Mil Mi-28 «Chasseurs de nuit» et de chars de bataille T-90, des sous-marins qui font de l’Algérie l’un des rares pays méditerranéens à pouvoir lancer des missiles de croisière, à partir de sous-marins pour atteindre des cibles situées dans le Sahara et autant

d’autres matériels de guerre des plus perfectionnés. On doit au défunt général cette modernisation pour faire de l’ANP, l’armée la plus puissante du Maghreb et l’une des plus grandes sur le continent africain. Cette puissance militaire, ses vastes territoires, le plus grand pays d’Afrique, ses richesses et son poids diplomatique, placent l’Algérie au cœur des enjeux saharo-sahéliens. Elle s’impose de fait comme un socle territorial névralgique pour toute cette région. La stabilité du Sahel dépend directement de la stabilité de l’Algérie. Cest dire que le rôle de l’Algérie est décisif dans le combat contre le terrorisme, le banditisme, le trafic d’armes et de drogues au niveau des vastes territoires du Sahel.