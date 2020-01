Professeur, docteur en droit public, journaliste, chroniqueur, auteur des livres «la Dette extérieure de l’Algérie», «les Printemps du désert», «les Dix Commandements de Wall Street» et «les Voies de la paix», Ammar Belhimer est le nouveau ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Connu pour son intransigeance, son franc-parler, et sa dextérité dans l’exercice de la communication, il est surtout connu pour «travailler sans exiger, avancer dans les voies de la légalité, de l’équité et de la justice, sans rien céder des espaces légitimes, mais sans jamais se fourvoyer dans les sentiers qui ne présentent pas cette légitimité». Parmi ses dernières activités , sa présence dans le panel pour le dialogue et la méditation. En tant qu’atout majeur, Belhimer, n’a pas cessé de militer, comme président de la Commission politique, pour les solutions pacifiques et légales, indiquant que le panel «n’a pas vocation à être le porte-parole d’une institution civile ou militaire, de partis ou d’associations, de même qu’elle ne prétend ni représenter le Mouvement populaire né de l’opposition résolue au 5e mandat du président déchu ni parler en son nom, avec le Hirak, elle partage les revendications fondamentales de protection des droits et des libertés individuelles et collectives et des garanties requises pour un scrutin crédible et elle a pour objectif principal de réunir le consensus requis pour la tenue d’une élection présidentielle jouissant de «toutes les garanties de transparence et d’intégrité», et qu’elle demeure «une structure ad hoc, donc provisoire, qui active le temps d’une mission». C’est donc, avec une réelle maîtrise et conscience de la situation et des dossiers à traiter dans cette période délicate, que Belhimer rejoint le nouveau gouvernement, dans le département qui colle à sa personnalité, son parcours, et ses capacités à rétablir les ponts de la communication entre le peuple et le gouvernement. Un exercice dans lequel, Belhimer excelle, comme il a su, maintes fois le montrer, à travers ses nombreuses publications, interventions dans la presse ou à la télévision. Par ailleurs, Ammar Belhimer a été parmi les fondateurs du Mouvement des journalistes algériens, a contribué à la naissance de plusieurs titres de la presse écrite, et a, tout au long de son parcours, milité pour la liberté de la presse.