Le coordonnateur de la conférence nationale de dialogue, l’ancien ambassadeur d’ Algérie à Madrid, Abdelaziz Rahabi, a affirmé dans son entretien à l’ APS que « la rencontre prévue le 6 juillet prochain, a pour objectif de constituer une large participation à l’effort de sortie d’une crise qui perdure». En réponse à la question de savoir qui l’en a saisi, l’ancien ministre de la Communication sous Bouteflika, a indiqué qu’ « il répond à une initiative d’un groupe de partis, dont ceux des Forces du changement (...), des syndicats, des acteurs de la société civile…». Il assure « ne pas connaître les intentions du Haut commandement de l’armée en dehors de l’expression de sa volonté de rester dans un ordre constitutionnel, qui d’ailleurs ne fait pas l’unanimité, et d’aller à l’élection présidentielle ». Pour lui, « l’armée n’a pas à s’immiscer dans le cours des initiatives ou chercher à les orienter, mais plutôt les favoriser, en levant les contraintes liées aux libertés individuelles et collectives, celles de manifester librement, de se réunir et d’avoir le libre et égal accès aux médias publics, notamment la télévision ». Il estime en outre que « les mesures de confiance et d’apaisement, outre le fait d’être des indicateurs pour mesurer la volonté de l’Etat, sont des facteurs d’accélération et de consolidation des dynamiques de dialogue ». Il invite à la rencontre « tous ceux qui pensent que les Algériens sont entrés dans un processus de démocratisation qui n’est irréversible que s’il est garanti par un compromis solide ». De son point de vue « c’est un processus complexe et nouveau, car il passe par un dialogue interne au sein des partis, puis son élargissement à la société civile, (…), pour ensuite créer des convergences entre les différentes familles politiques ». « Cette dynamique est en train de se faire entre les initiatives des Forces du changement, celle de la société civile du 15 juin et celle des forces pour une alternative démocratique », a-t-il fait savoir. « Nous travaillons sur une approche portée par un objectif de convergence qui, à mon sens, est arrivée à maturation », a-t-il dit. Il a estimé que « le temps historique pour un compromis solide est arrivé, et qu’un compromis solide est possible ». Interrogé sur les divergences d’approche exprimées par les différentes parties au dialogue, il répond « nous ne pouvons pas dans des situations de transformation politique comme la nôtre, envisager un consensus dans l’immédiat ». Car, selon lui « il porterait le risque de la fragilité et d’aggraver la crise au lieu de la résoudre, en ce sens qu’il n’est pas aisé de recomposer un champ politique atomisé volontairement par le pouvoir politique dans l’objectif de l’affaiblir ». Il se dit convaincu que « les Algériens dans leur ensemble et dans leur diversité cherchent à sortir de l’impasse actuelle dont ils mesurent les risques… ». Il a réitéré qu’ « il s’agit de trouver un consensus pour aller au dialogue et revenir au processus électoral avec des garanties négociées et des outils dans lesquels l’Etat ou ses démembrements n’auront qu’un simple rôle de facilitateur ou d’accompagnateur. C’est à ces conditions que nous instaurerons une démocrate pleine et entière ».