La lutte contre la propagation du Covid-19. C'est le nouveau cheval de bataille du gouvernement. Présidant, hier, une réunion avec les walis, tenue par visioconférence, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a instruit les walis à l'effet d'«accroître le degré de vigilance face à la récente recrudescence de l'épidémie de Covid-19, tout en axant les efforts sur l'amélioration de la prise en charge de l'hospitalisation des patients». La réunion à laquelle ont pris part le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, le ministre des Ressources en eau, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et celui de l'Education nationale, a été consacrée à l'évaluation des mesures prises dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus (Covid-19) et les dispositifs particuliers et opérationnels à mettre en oeuvre pour l'approvisionnement en eau potable.

Devant la gravité de la situation, le Premier ministre a assorti ses propos d'un ton ferme et menaçant, en chargeant les walis de «veiller à la mobilisation de brigades de contrôle composées, notamment des inspecteurs du corps de l'Education nationale et les personnels de la santé scolaire pour effectuer un contrôle permanent et rigoureux de l'application du protocole sanitaire dans chaque établissement scolaire et de veiller à la répartition équitable et continue en moyens de prévention et de protection au niveau de ces établissements».

Dans le même contexte, Abdelaziz Djerad a exhorté les walis à impliquer les associations de parents d'élèves dans le dispositif de suivi de la situation sanitaire au niveau des écoles, des collèges et des lycées afin de les mobiliser davantage dans «les efforts de sensibilisation et de communication sur l'importance du respect des mesures préventives contre la propagation de l'épidémie en vue d'améliorer».

Sur un autre plan, le Premier ministre a chargé les walis d'«entreprendre toutes les actions nécessaires en vue d'améliorer l'approvisionnement du citoyen en eau potable aussi bien au niveau des villes que dans les zones d'ombre». Exigeant de la rigueur dans la gestion des projets locaux, le Premier ministre a instruit les walis d'«examiner avec diligence les demandes introduites pour le forage de puits, notamment pour l'agriculture», tout en insistant sur la nécessité de «renforcer les actions de proximité et le contact des autorités locales ainsi que les responsables de services déconcentrés de l'Etat avec les citoyens» afin d'être «à leur écoute et prendre en charge leurs préoccupations». Pour ce faire, Abdelaziz Djerad a demandé que soit «assurée une meilleure coordination entre les différents

services de l'Etat au plan central et local dans la gestion des dossiers qui ont un impact direct sur la vie des citoyens».

Enfin, le Premier ministre a souligné l'importance de poursuivre les actions de communication et sensibilisation en direction des citoyens, particulièrement autour du respect des protocoles sanitaires et des mesures de prévention et de protection.

Cette réunion intervient au lendemain du Conseil interministériel lors duquel des mesures urgentes ont été prises à l'effet d'atténuer au maximum les effets du stress hydrique dont souffre actuellement le pays.

Ces mesures visent à garantir non seulement la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable de la population, mais également la sécurisation du système national de production agricole.