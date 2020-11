Après la réussite de la santé éclatante du concours Rabah Aïssat du village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou, qui en est, cette année, à sa huitième édition, l'Assemblée populaire de la wilaya annonce le lancement imminent du concours du village qui aura amazighisé le maximum de ses panneaux de signalisation et autres hologrammes. Dans un communiqué émis sur sa page officielle, la commission culturelle lance ainsi «le concours de l'amazighisation» «Timsizelt n timmuzghra» avec la contribution de la cellule «tamazight» de l'APW. Le même communiqué précise que cette initiative concernera toutes les communes de la wilaya.

Toujours dans son communiqué expliquant les raisons de cette initiative, la commission culturelle de l'Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou indique que l'objectif recherché est d'encourager la promotion de tamazight dans sa triple dimension: linguistique, culturelle et identitaire. Le règlement intérieur, fait-on savoir, sera envoyé dans les prochains jours à toutes les APC. Et pour expliquer les démarches à suivre pour la participation au concours, la commission culturelle prépare le programme des sorties, par daïra. Par ailleurs, comme pour le concours Rabah Aïssat du village le plus propre et pour encourager le plus grand nombre de communes à y participer, la commission culturelle annonce que ce ne sera pas une seule commune qui sera primée, mais quatre.

Il est à noter que la commission culturelle, qui annonce le lancement de ce deuxième concours à l'adresse des communes, ne précise cependant ni la date du lancement ni la date de remise des prix. Selon des échos parvenus de l'APW, le lancement du concours sera effectué après la pandémie de Covid-19 qui retarde déjà la remise du prix du village le plus propre. À cet effet d'ailleurs, il convient de signaler que la commission a décidé le gel de toutes les sorties qu'effectuait initialement la commission d'évaluation dans les villages pour suivre le déroulement des préparations. Celles-ci devraient reprendre après la levée des mesures sanitaires de lutte contre la pandémie de Covid-19.

Cette année, alors qu'il est à sa huitième édition, le concours connaît plusieurs nouveautés. La première est l'implication directe de l'université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou, qui prend part pour la première fois aux préparatifs, alors qu'auparavant c'était la commission santé de l'APW et la direction de l'environnement qui travaillaient en partenariat, tout au long du processus de la préparation. Cette même entrée est intervenue pour la première fois, mais le concours a commencé à soulever l'intérêt des universitaires, depuis plusieurs années où les étudiants mon-trent un intérêt de plus en plus grandissant à cette manifestation annuelle, qui attire de plus en plus de villages.

L'université, qui participe désormais avec deux départements, à l'instar de la faculté de langue et de civilisation amazighes, a suscité des travaux académiques qui s'intéressent à ce concours. Hachimi Radjef, président de la commission organisatrice du concours, affirme d'ailleurs, à cet effet, que ce sont 15 mémoires de fin d'études qui ont été préparés par des étudiants, en plus d'une dizaine de masters et de projets de recherches qui sont réalisés, sur la manifestation.