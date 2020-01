Au-delà de la contestation hebdomadaire, des concertations et débats se poursuivent entre les dynamiques de la société civile et d’autres partenaires et acteurs politiques autour de l’organisation d’une conférence nationale. L’objectif assigné à ce projet est l’élaboration d’une plate-forme commune.

La démarche consiste à synthétiser les propositions et conjuguer les efforts de toutes les parties engagées dans le Hirak.

A cet effet, des contacts et des échanges entre les différents segments de la société civile sont en cours, indique-t-on. Les dynamiques comptent poursuivre leur travail malgré l’incarcération de quelques-uns de leurs membres actifs et la défection des partisans de l’élection présidentielle à l’image de Abderrahmane Arar , coordonnateur national du Forum civil pour le changement (FCC). La défection ne s’arrête pas là, des partis politiques partenaires dans des initiatives associant la société civile, comme Talaïe El Hourriyet, ont soutenu et participé au processus électoral.

Par conséquent, selon nombre d’observateurs, la société civile doit d’abord dresser son bilan pour envisager ensuite un nouveau départ. «Aujourd’hui, il y a une mise en jonction de toutes les initiatives qui s’inscrivent dans le Hirak. On préconise d’abord le dialogue au sein de celui-ci et la conférence ou le congrès seront l’espace idoine de dialogue, d’échanges pour aboutir à une plate-forme commune en faveur de la transition démocratique», a indiqué, dans ce contexte, le vice-président de la Laddh, Saïd Salhi.

Le collectif de la société civile est composé de plusieurs organisations et associations, à l’image de la Confédération des syndicats autonomes (CSA), l’association RAJ, SOS disparus, les Ligues des droits de l’homme et syndicats autonomes, des ordres professionnels médicaux, de la Forem, de la Société algérienne de médecine générale, du Snapo, d’associations comme El Baraka,

El Irchad wel islah, Nabni, etc.

En somme, un aréopage assez diversifié. En fait, la démarche de la société civile consiste à trouver une approche consensuelle à même de réaliser un véritable changement démocratique. Il s’agit de continuer à faire pression sur le pouvoir issu de l’élection présidentielle du 12 décembre. Il est aussi question de donner un nouveau souffle au Mouvement populaire, qui entame son 11e mois et, du coup, maintenir intacte la mobilisation.

La société civile, faut-il le rappeler, est partie prenante dans l’initiative du Pacte de l’alternative démocratique (PAD), du 26 juin dernier et celle de la Conférence dite « du dialogue national», organisée par le Forum des forces pour le changement le 6 juillet dernier à Aïn Benian.

Il faut noter qu’avant l’élection présidentielle, toutes les parties, sans exception, mettaient en avant des préalables à satisfaire avant d’aller vers le dialogue. D’autre part, commencer par une élection présidentielle ou par un processus constituant – c’est-à-dire doter le pays d’une nouvelle Constitution –, avait suscité de réelles divergences et même des défections au sein des partis et organisations fidèles au Hirak.

à titre de rappel, une dernière rencontre entre les différentes composantes de la société civile s’est tenue en novembre dernier pour décider des prochaines actions.

La première rencontre de concertation des dynamiques de la société civile s’était tenue le 24 août dernier. Une vingtaine de partis de l’Alternative démocratique et du Front des forces du changement, des personnalités nationales ont pris part à cette rencontre qui avait pour objectif de rapprocher les visions.