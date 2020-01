Le vieux parti d’opposition a mis sur pied un comité ad hoc, composé des membres issus des deux ailes en conflit, pour essayer de tenter de résoudre la crise qui secoue le parti. Après son congrès extraordinaire, le parti s’est divisé en deux clans, à avoir celui qui est communément appelé « le cabinet noir », piloté par les Baloul et les partisans de l’actuel coordinateur du présidium, Ali Laskri. D’après le premier secrétaire national du parti, Hakim Belacel ce comité est le fruit de concertations menées par l’instance présidentielle du parti avec les cadres dissidents du parti. Il (comité ad hoc…Ndlr) est chargé de prendre en charge les préparatifs de la session extraordinaire du conseil national, que ce soit dans son aspect politique, qu’organisationnel et logistique.

Le premier secrétaire national est optimiste quant à l’aboutissement du travail minutieux fourni par ce comité pendant plus de quatre mois menant à un résultat probant. Et il est même certain que les membres du conseil national seront à la hauteur de cet évènement important et les attentes de la base militante. Pour plusieurs cadres du parti, ce rendez-vous peut constituer une porte de sortie pour le parti. Ainsi, ce comité a proposé la date des 14 et 15 février 2020 pour la tenue de la session extraordinaire du conseil national. Conformément aux prérogatives de la commission administrative du conseil national qui lui ont été dévolues par le communiqué du 11 août 2019, le comité a validé la liste des membres du conseil national qui seront conviés à la prochaine session, sur la base des membres de la session tenue le 25 janvier 2019, y compris les membres du conseil national concernés par la décision de suspension des sanctions prises depuis le dernier congrès extraordinaire.

Les membres du conseil national recevront prochainement une correspondance individuelle. Ce comité ad hoc communiquera la liste complète des membres du conseil national à la direction nationale et aux membres du conseil national concernés lors des rencontres de concertation qu’il organisera. Le planning de ces rencontres sera publié dans les prochains jours, est-il indiqué. « En dépit des limites objectives de cette initiative, et des réserves formulées par les uns et les autres, et j’en fait partie, elle mérite néanmoins d’être appuyée », a écrit Samir Bouakouir, un ancien cadre du parti sur sa page facebook. « La tenue d’un conseil national, instance souveraine du parti, dans des délais raisonnables est de nature à permettre de réinstaller le débat politique au sein du parti pour dissiper les malentendus, clarifier les enjeux et surmonter les divisions », a-t-il commenté. « La sauvegarde du FFS est une question éminemment politique et concerne l’avenir même du pays, a-t-il indiqué. Pour ce dernier : « C’est parce que la politique a déserté les structures du FFS que les divisions, - sur fond de ressentiments, d’affrontement d’égo surdimensionnés, de détestation réciproque -, se sont amplifiées jusqu’à mettre en péril l’existence même du parti ». « Le pays a besoin de grands partis politiques….. .comme le FFS qui garde en lui ce capital historique et une crédibilité politique que lui a léguée Hocine Ait Ahmed, et peut encore prétendre jouer ce rôle charnière dans la recherche d’une issue politique, globale et démocratique…. », a-t-on ajouté.