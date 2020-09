Le directeur général de l'Algérienne des eaux, (ADE), Smain Amirouche, a annoncé, samedi à Alger l'établissement, dès 2021 d'un contrat de performance définissant les objectifs tracés qui permettent une évaluation périodique de la gestion au niveau de chaque unité relevant de l'entreprise. Lors d'une rencontre samedi avec les directeurs des unités de wilayas, directeurs centraux et régionaux du secteur, présidée par le ministre des Ressources en eau (MRE), Arezki Berraki, et consacrée à l'élaboration d'un nouveau plan de travail en faveur des unités de wilayas de l'ADE, Amirouche a affirmé que l'entreprise était l'outil susceptible de traduire le plan national des ressources en eau à l'horizon 2030.

Le DG de l'ADE a insisté sur l'obligation de répondre aux aspirations des citoyens, en adoptant les orientations générales de la nouvelle stratégie du secteur. L'ADE, qui compte un effectif de 35 000 travailleurs, tend à assurer la pérennité du service public de distribution de l'eau et la préservation de sa qualité, en oeuvrant à limiter sa déperdition au niveau des réseaux de production et de distribution, et à intensifier la présence sur le terrain pour réparer les pannes et lutter contre les raccordements anarchiques qui prolifèrent.

Amirouche a souligné l'impératif d'accompagner les PME pour réparer les pannes, réaliser les travaux de raccordement et installer les compteurs par le biais de 300 entreprises conventionnées. Il a cité le recours à la diversification et l'allègement des moyens de paiement en faveur du citoyen et partant faciliter le recouvrement des dettes.

Un plan de formation a également été mis en place pour accompagner les jeunes nouveaux cadres du management moderne, la communication, l'exploitation, le commerce pour le transfert de l'expertise et du savoir-faire et aussi l'encadrement des nouvelles générations, et informer ainsi l'opinion publique. Le DG est revenu sur le rôle du partenaire social et des représentants des travailleurs dans la concrétisation des objectifs de cette stratégie et le suivi périodique des activités.

De leur côté, les directeurs de wilayas installés, hier, ont évoqué les entraves qui existent sur le terrain, soulignant l'importance de la coordination aux niveaux central et local, ainsi que la collaboration, pour consacrer la rupture avec les anciennes pratiques.

L'inspecteur général du ministère, Slimani Zennaki a, quant à lui, rappelé aux nouveaux directeurs l'impérative application de la loi et de favoriser davantage le travail par le nouveau système de comptabilité et des finances qui permet l'amélioration de la gestion financière et du suivi. Il a également mis en exergue l'importance de l'action continue et de la coordination entre les services. Pour sa part, la directrice de planification et des affaires financières au MRE, Fadila Hamdaoui, a appelé les responsables locaux de chaque unité à exploiter toutes les ressources financières afin de promouvoir le secteur. Elle a également insisté sur l'importance des contrats de performance en termes de gestion.

Le ministre Berraki, avait mis fin aux fonctions, le 1er septembre en cours, de plusieurs directeurs et responsables du secteur dont 14 directeurs de wilaya de l'ADE. Selon le ministre, 3,6 mds/m3 d'eau sont produits annuellement pour satisfaire des besoins évalués à

2,7 mds/m3 seulement, ce qui montre l'importante quantité des eaux gaspillées. Le coût réel des eaux est de 50 DA/m3, alors que le citoyen paie

12 da/m3, a-t-il encore révélé.

À l'issue de cette rencontre, le ministre a donné des instructions aux directeurs de wilaya à l'effet d'intervenir rapidement et de renforcer le contact avec les citoyens, en se déplaçant directement ou via les réseaux sociaux et de rationaliser les dépenses.