Les éléments de la Protection civile ont repêché, hier, à l'aube à Sidi Bel Abbès un corps sans vie du fond d'un puits, dans une opération qui a nécessité la mobilisation d'importants moyens humains et matériels, a-t-on appris dans un communiqué des services de la Protection civile. Les pompiers sont intervenus, mardi, dans l'après-midi pour faire sortir un corps d'un puits au village de Amarna dans la commune de Sehala, daïra de Tessala et l'opération s'est poursuivie le lendemain jusqu'à 2 heures du matin, a-t-on indiqué. Dirigée par le directeur de wilaya de la Protection civile, en présence des autorités civiles et militaires, dont le wali, l'opération s'est avérée difficile car le puits d'une profondeur de 10 mètres dont les parois sont construites en béton représente un risque d'effondrement, a-t-on souligné. Trois camions de différents types ont été mobilisés pour cette opération, de même que des camions d'éclairage et trois véhicules de communication, en plus de 40 agents de la Protection civile de différents grades, selon la même source, qui n'a pas évoqué les circonstances de cet accident faisant l'objet d'une enquête par les services compétents.