Le ministre de l'Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, était, hier, en opération séduction face à un ministre italien des Affaires étrangères, intéressé par les propos de Ferhat Aït Ali, mais forcé d'admettre également que le ministre algérien ne parlait pas au présent, mais au futur. Et pour cause, le communiqué évoquant le tête-à-tête qui s'est déroulé au siège du ministère de l'Industrie, note que la discussion a essentiellement porté sur un code de l'investissement, actuellement en cours d'élaboration. «Nous sommes en train de finaliser le nouveau code de l'investissement, incluant des dispositions très claires, qui va apporter des garanties», a indiqué le ministre de l'Industrie. Lesquelles garanties, on aura deviné, seront données aux investisseurs, selon l'état d'évolution de leurs projets en Algérie. Même s'il serait injuste de jeter la pierre à Ferhat Aït Ali, compte tenu des conditions sanitaires à l'origine d'un retard accumulé dans de nom-breux secteurs, il convient de souligner le caractère quelque peu «précipité» de la démarche ministérielle, laquelle, aura un impact quasi nul. La raison tient dans le fait que le fameux code de l'investissement n'est pas prêt, donc aucun document n'a été remis au ministre italien des Affaires étrangères. L'exposé de Ferhat Aït Ali n'aura pas fait avancer les choses. Son invité retiendra le climat des affaires en Algérie sera «plus sécurisé et fluide et facilitera l'acte d'investir, notamment pour les investisseurs étrangers», comme le rapporte le communiqué citant le ministre de l'Industrie, dont le voeu est de «nouer des partenariats fructueux avec la partie italienne». Un partenariat sur la base d'un code qui n'est pas sorti des bureaux du ministère de l'Industrie.

En tout état de cause, ce qu'il faut retenir, c'est que près d'une année après l'installation du gouvernement Djerad, la stratégie économique, bien qu'énoncée dans ses grandes lignes par le président de la République, ne soit pas encore véritablement opérationnelle. Le ministre en charge des Industries semble rejeter le code élaboré par son prédécesseur, Abdeslam Bouchouareb et tarde à présenter le sien. En

11 mois à la tête du secteur, Ferhat Aït Ali a produit trois ou quatre documents, censés organiser les filières mécanique, électro-ménager et électronique. Essentiellement des cahiers des charges, ces textes réglementaires n'ont visiblement pas produit le déclic que l'on attendait. En effet, après un certain enthousiasme qui a concerné la production et l'importation de véhicules neufs, il se dégage une impression de ronronnement dans pas mal de filières. À l'exception des industries cimentière et sidérurgique qui font parler d'elles à l'occasion d'opérations d'exportation, c'est le silence radio du côté du textile, l'électronique, les énergies renouvelables, l'agroalimentaire et autres filières, dont on ne voit pas le saut qualitatif attendu. La dynamisation de toutes ses industries serait-il lié au code de l'investissement? En tout cas, force est de constater que dans le département ministériel de Ferhat Aït Ali, on ne voit pas encore l'impact de la suppression de la mesure du 49/51 sur les investissements étrangers. Très peu ou quasiment pas d'initiatives ont été portées à l'attention de l'opinion publique. Onze mois, entrecoupés par deux confinements dus au Covid-19, ce n'est peut-être, pas assez pour lancer une stratégie industrielle, mais le constat est tout de même parlant.

Pour l'heure, en l'absence de ce précieux code de l'investissement version Ferhat Aït Ali, les discussions avec les partenaires potentiels de l'Algérie ne se conjuguent pas au présent. À ce propos, on retiendra de la rencontre avec le ministre italien des Affaires étrangères une évaluation des relations économiques bilatérales. Les deux hommes ont souhaité lancer des partenariats dans la mécanique, l'agroalimentaire, l'agriculture, les mines, l'énergie et les énergies renouvelables, rapporte le communiqué du ministère de l'Industrie. On peut même souligner «l'intérêt des opérateurs italiens d'investir en Algérie, notamment la communauté italienne établie en Algérie», comme le souhaite le ministre italien. Mais cela reste au stade du souhait d'un côté comme de l'autre.