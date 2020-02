Malgré toutes les campagnes de prévention lancées, le monoxyde du carbone continue à faire des victimes. Cette fois-ci, c’est à Oran, très précisément dans le quartier Louz, à l’est de la capitale de l’Ouest. Un couple, composé d’un homme âgé de 44 ans et sa femme de 22 ans, n’ont pas eu la vie sauve en inhalant le gaz mortel dans son domicile, le monoxyde de carbone. Les bilans sont jusque-là lourds. La première semaine du mois passé a été marquée par le décès de 11 personnes ayant inhalé le monoxyde de carbone suite à l’utilisation de dispositifs de chauffage, depuis le 1er janvier dernier, à travers le territoire national. L’Algérie enregistre en 2019, 145 morts par asphyxie au monoxyde de carbone au niveau national. La Protection civile a fait état de l’enregistrement, durant la période s’étalant du 1er janvier au 30 décembre 2019, de 145 morts au niveau national en Algérie par asphyxie au monoxyde de carbone émanant des appareils de chauffage, contre 131 décès enregistrés en 2018. Le plus grand nombre de décès, 51, a été enregistré le mois de janvier dernier. Les services de la Protection civile au niveau national ont secouru, durant la même année, plus de 2 000 personnes incommodées par le monoxyde de carbone. La direction générale de la Protection civile a lancé une campagne nationale de sensibilisation sur les risques d’asphyxie par le monoxyde de carbone, laquelle se poursuivra tout au long de l’hiver sous le slogan « Ensemble pour un hiver chaud sans risques », et ce, dans le cadre d’une information de proximité visant à mettre en avant la nécessité de sensibilisation à ce danger et inculquer aux citoyens une culture préventive. Après avoir mis en exergue les risques du gaz de monoxyde de carbone, l’on a mis le cap sur la nécessité du respect des consignes nécessaires et à l’entretien des équipements de chauffage par des spécialistes tout en veillant à la mise en place d’un système d’aération adéquat. Les caractéristiques du monoxyde de carbone font de lui « un poison redoutablement discret, qui agit le plus souvent dans les habitations, principalement en hiver», selon la Protection civile, ajoutant que la baisse des températures «augmente les risques d’intoxication au monoxyde de carbone, ces drames sont souvent dus à des erreurs de prévention en matière de sécurité, l’absence de ventilation, le mauvais montage, un défaut d’entretien et l’utilisation de certains appareils qui ne sont pas destinés au chauffage». La Protection civile, pour qui « la prévention joue un rôle majeur dans la stratégie qu’elle mène pour réduire les risques liés à ce type d’accidents domestiques», appelle les citoyens à respecter les consignes de sécurité obligatoires afin de préserver leurs vies. Elle conseille les citoyens à « ne pas boucher les prises d’air dans les pièces, à penser toujours à ventiler le logement lors de l’utilisation des appareils de chauffage (au moins 10 minutes par jour), à ne pas laisser un moteur de voiture en route dans un garage fermé, à entretenir et régler régulièrement les appareils par un professionnel et à appeler le numéro d’urgence de la Protection civile 14 et le numéro vert 1021 en précisant l’adresse exacte et la nature de l’accident pour une prise en charge rapide et efficace».