Il faut se méfier du coma politique, apparemment. Aux aguets, les états-majors des partis rivalisant d'ingéniosité et d'offres sibyllines à l'endroit du pouvoir: il y a de la place à prendre et elle est spacieuse. Le retrait du FLN et du RND des sphères dirigeantes du pouvoir a laissé un gros cratère politique qu'il va falloir combler.

Du coup, c'est tout le monde qui veut s'y engouffrer. Les anciens partis vivotent, courbent l'échine, en attendant que la bourrasque passe, si entre-temps ils ne se décomposent pas. C'est dans le sillage de libérer de l'espace que le président du MSP, Abderrezak Makri qui a pris connaissance du déroulement des congrès du FLN et du RND, en juin dernier, a menacé d'appeler à la relance du Hirak, en pleine crise pandémique. Il y a deux jours, Soufiane Djilali a retiré la mise au musée du FLN. Les intérêts en jeu sont puissants et la bataille est engagée.

Des coalitions insolites se multiplient, ce qui bouscule également les catégories politiques habituelles. Pour l'heure, le retrait du FLN et du RND de la scène politique n'arrange pas tellement la situation.

Bien au contraire, ce désengagement assombrit les horizons politiques, brouille les cartes et la multiplication des alliances entre partis, qu'a priori tout oppose, rend également plus délicate la compréhension du champ politique dans notre pays, ce qui accroît la confusion ambiante. Dans ce contexte chaotique, comment identifier les objectifs et clarifier les vrais enjeux?

La machine médiatique amplifie ce brouillage par sa propension à ne plus produire que des sujets haletants, propres à retenir l'attention et à susciter le voyeurisme et la peur. Et ce chapitre de la peur est épais. Il est d'ailleurs, le seul danger réel qui guette cette scène politique déchiquetée. Toujours à l'affût, le péril islamiste n'est jamais loin.

Le brouillard et le désarroi social ont toujours nourri le fondamentalisme religieux. La situation est inquiétante quand cette mouvance se mure dans le silence, au point de se confondre avec un underground salafiste extrémiste, aux contours inconnus en Algérie. Pourtant, ce ne sont pas les motifs de la «jacasserie» qui manquent.

L'économie du pays totalement à l'arrêt, en raison de la pandémie de Covid-19, le chômage qui en découle et qui touche des pans entiers de la société, notamment avec le fermeture des entreprises, la situation politique et sécuritaire aux plans régional et même médiatique qui s'y prêtent sans pour autant exciter la faconde des islamistes.

Si on ajoute que ces facteurs coïncident avec le rendez-vous d'une rentrée sociale des plus incertaines, propice aux spéculations politiques, il y a de quoi redouter cette mouvance qui travaille la société en profondeur Il y a un grand travail de sensibilisation et de réflexion à mener pour sortir de la nasse. Il exigerait une vision claire des forces sociales à mettre en branle, des priorités à sérier et des alliés à gagner à la cause de la nouvelle Algérie.