Un crime crapuleux a eu lieu hier, vers 4h du matin au niveau du petit village de la Madrague, dans la commune de Aïn Benian. Un jeune homme consommant de l’alcool a été asssasiné par un groupe d’individus qui ont pris la fuite. L’enquête suit son cours et selon des habitués des lieux, la police ne tardera pas à mettre la main sur les criminels. La victime, dit-on, était près d’un restaurant fermé depuis longtemps à cause d’un bail de location que l’APC tarde à lui renouveler. Quand il était ouvert, ses vigiles ne laissaient personne s’adosser aux murs pour consommer des boissons alcoolisées. Ce crime avait été précédé, il y a quelque temps déjà, par un autre, quand un jeune en manque sort de chez lui pour en acheter à 2h du matin. Il avait été poignardé pas loin, à quelques mètres du lieu du crime d’hier matin. La disponibilité des boissons alcoolisées à cette heure insolite est due au marché informel, qui s’est développé après les fermetures successives de six magasins et de sept restaurants. Les projets bloqués par la circonscription administrative de Chéraga seraient nombreux.