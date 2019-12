La santé publique est menacée. La menace provient essentiellement des fast-foods proposant des plats ne répondant à aucune valeur nutritionnelle ou hygiénique.

Le rapport établi par les services en charge du contrôle et de la répression de la fraude de la wilaya d’Oran est alarmant. Il faut état que 70% des fast-foods bafouent totalement les règles régissant un tel commerce, d’où d’ailleurs la fermeture de 22 commerces de ce genre exerçant dans le centre-ville d’Oran. Dans le sillage de leur enquête, les inspecteurs contrôleurs sont tombés sur des défaillances à la pelle à commencer par l’utilisation des ingrédients de préparations périmés comme des sauces préparées dans des conditions loin de répondre aux conditions d’hygiène. Plusieurs autres fast-foods proposent des plats à la viande dont la provenance est inconnue. Cependant, il n’est un secret pour personne, que cette chair animale est très souvent acquise dans le marché parallèle. Autrement dit, les patrons de ces petites gargotes, parsemées un peu partout dans le centre-ville, écoulent la viande provenant de l’abattage clandestin. Les prix bas et la course au gain rapide obligent. Et ce n’est pas tout.

Les fast-foods implantés dans des quartiers que l’on dit huppés ne sont pas épargnés par ce phénomène. Il s’agit, notamment du futur centre-ville d’Oran, El Akid-Lotfi, situé en face du somptueux Centre des conventions d’Oran et du très chic hôtel ciblé par une clientèle spécifique, le Méridien. Dans ce quartier construit dans le cadre de l’urbanisation opérée à la hâte, tout est permis. Il suffit d’un registre du commerce et des équipements acquis dans le cadre du dispositif de soutien de l’emploi des jeunes pour que le tour soit joué. À Oran, toutes les facilitations sont accordées pour ouvrir des restaurants et des fast-foods. De l’est à l’ouest d’Oran, le consommateur est, de plus en plus, inquiet, son système gastrique est, a dès qu’il s’approche d’un restaurant, menacé.

La dernière intoxication à grande échelle continue à faire peur en hantant les esprits.

D’ailleurs, une procédure a été engagée pour la fermeture des deux fast-foods situés à l’ouest d’Oran à l’origine de l’intoxication alimentaire de 198 personnes.

Le restaurateur, propriétaire des deux fast-foods, risque de voir son commerce fermé pour une durée de un à six mois. Dans cette affaire qui a défrayé la chronique, l’on a souligné que «la direction du commerce attend les résultats des prélèvements effectués par la direction locale de la santé et de la population pour enclencher des poursuites judiciaires contre le restaurateur. Au niveau de la direction de la santé, l’on fait état «des résultats finaux des analyses qui seront connus dans les jours à venir». Les résultats primaires font état d’une viande avariée et d’une sauce impropre à la consommation.