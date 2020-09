Le processus référendaire sur la révision de la Constitution a bel et bien été entamé, cela est exprimé par la date qui vient d'être déterminée pour sa réalisation.

Mais la problématique essentielle dans ce processus qui engage l'intérêt suprême de la nation est celle du climat idoine en mesure de permettre aux citoyens d'entamer un véritable débat de société sur les tenants et les aboutissants de la mouture de l'avant-projet de la révision constitutionnelle.

Le débat est la consultation publique via des rencontres télévisées et des rassemblements organisés pour la circonstance, même si effectivement, le contexte de la crise sanitaire majeure caractérisé par la pandémie de coronavirus ne favorise pas des rassemblements aussi massifs et grandioses pour débattre de cet événement majeur qui est le référendum qui engage l'avenir du pays et des citoyens à la fois.

L'enjeu de la révision constitutionnelle représente une nouvelle réalité qui doit s'esquisser sur la base d'une nouvelle démarche politique où le changement des pratiques et des mentalités est une nécessité et une exigence irréversible et inéluctable.

D'ailleurs, ce changement, prôné par la majorité des Algériens et des Algériennes, est à l'origine des revendications visant des réformes profondes et des transformations de fond en comble des institutions de l'Etat en exigeant la transparence et la clarté dans les débats et la mise en place des conditions d'une pratique politique saine et démocratique.

La Loi fondamentale doit bénéficier d'une large adhésion des protagonistes politiques, de la société civile et des syndicats. Il faut ratisser et rassembler les forces vives de la nation autour d'un débat franc et sans ambages dans la perspective de préparer le terrain vers des changements et des transformations reflétant réellement l'aspiration vers une Algérie nouvelle.

Les questions cruciales qui engagent la société algérienne dans son ensemble doivent être l'apanage de toutes les couches et les catégories qui constituent la dynamique sociale, politique et économique du pays. Elargir la sphère de débat autour de la mouture de l'avant-projet de la révision constitutionnelle n'est qu'une aubaine pour l'ensemble des forces vives de la société. Cela permettra d'asseoir les jalons d'un esprit démocratique transparent dont tant d'Algériens et d'Algériennes avaient besoin pour s'impliquer dans une dynamique sociétale qui leur appartient au demeurant.

Cette démarche doit être adoptée par les pouvoirs publics comme instrument de choix permettant aux institutions de l'Etat de ne pas perdre la boussole quant aux enjeux et choix stratégiques et névralgiques dont dispose et renferme la société en tant que potentiel de mobilisation et de vigilance.

Les pouvoirs publics sont interpellés dans le sens q'une Loi fondamentale est une affaire de société et qui engage la patrie. Ce qui veut dire que l'Etat doit créer les conditions d'une consultation transparente, large et démocratique.

La réussite d'un plébiscite est tributaire d'un environnement idoine, conçu d'une manière reflétant les grandes tendances qui animent la société. Il faut sortir des sentiers battus tel que cela a été consacré durant la période récente à travers un régime honni et monolithique.

L'opportunité se présente pour engager une nouvelle dynamique politique, il suffit de lancer un débat public, serein, calme et responsable avec la société réelle qui vit et qui anime la dynamique sociétale et qui aspire au changement intrinsèque et à la transformation démocratique et transparente du pays et des structures de l'Etat.

L'urgence se propose aujourd'hui comme nécessité d'oeuvrer pour un changement, y compris dans le mode opératoire qui organise et qui encadre le débat public; il est nécessaire d'ouvrir le champ social, médiatique et politique dans la perspective d'enclencher un véritable processus de changement serein et qui tient compte des intérêts de la nation et des enjeux qui ont trait à la souveraineté nationale et la sauvegarde de l'Etat national.

Le référendum c'est aussi cette implication mordicus dans un débat public, franc et responsable de toutes les forces patriotiques dont le souci est celui d'aller de l'avant pour un Etat démocratique et social.