La balance commerciale de l'Algérie a connu un déficit de 1,5 milliard de dollars durant le 1er trimestre 2020, contre 1,19 milliard de dollars à la même période en 2019, en hausse de 26,21%, a informé hier la direction générale des douanes (DGD). Les exportations algériennes ont atteint près de 7,62 milliards de dollars (mds/usd) durant les trois premiers mois de l'année en cours, contre 10,14 mds/usd à la même période de l'année dernière, enregistrant ainsi une baisse de 24,89%, précisent les statistiques provisoires de la direction des études et de la prospective des douanes (Depd). Les importations ont, pour leur part, totalisé 9,12 mds/usd, contre 11,33 mds/usd, également en baisse de 19,52%. Les exportations ont ainsi assuré la couverture des importations à hauteur de 83,50%, contre 89,48% durant la même période de comparaison. Comme attendu, les hydrocarbures ont représenté l'essentiel des exportations algériennes durant le 1er trimestre 2020, avec 92,40% du volume global desexportations, en s'établissant à près de 7,04 mds/usd, contre 9,48 mds/usd,enregistrant un net recul de 25,78%. Pour les exportations hors hydrocarbures, toujours marginales, avec 578,7 millions usd, soit 7,60% du volume global des exportations en baisse de 12,06%, durant la même période de comparaison. Ces statistiques montrent que ce recul des exportations hors hydrocarbures a concerné tous les groupes des principaux produits exportés. Ainsi, les exportations hors hydrocarbures étaient composées notamment de demi-produits, de biens alimentaires et de biens d'équipement industriels. Elles étaient composées aussi de produits bruts et de biens de consommation non alimentaires. Pour ce qui est des importations, quatre groupes de produits sur les sept inscrits dans la structure des importations ont connu des baisses. Cette tendance baissière a concerné aussi les importations des biens de consommation non alimentaires qui ont totalisé 1,44 md/usd contre 1,57 md/usd (-8,30%) et les biens d'équipements agricoles avec 62,35 millions usd contre 123,64 (-49,58%). En revanche, trois groupes de produits de la structure des importations ont connu des hausses. Il s'agit des produits bruts (+12,38%), le groupe énergie et lubrifiants (carburants) (+181,14%) et enfin les biens alimentaires avec une légère hausse de (0,59%).