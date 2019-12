Après les partis politiques, les syndicats autonomes s’apprêtent à se positionner par rapport à l’appel au dialogue lancé par le président de la République. Dans ce contexte, la Confédération des syndicats algériens a décidé de consulter la base militante avant de se prononcer définitivement sur l’offre de dialogue annoncée par le président Abdelmadjid Tebboune.

La question qui se pose est : les syndicats vont-t-ils accorder une période de grâce au nouveau président , avant de renouer avec la protesta ? En l’absence de la moindre indication sur l’éventuelle prise en charge des revendications socioprofessionnelles de plus de 80 % du personnel de la fonction publique regroupés au sein de la CSA, le front social risque de s’embraser. Sur un autre plan, les organisations membres du CSA, n’ont pas tranché la question du dialogue lors de la rencontre d’évaluation de la situation politique, tenue la semaine dernière à Alger. Toutefois, la position de ladite confédération sera connue lors de la prochaine rencontre qui sanctionnera une large consultation de la base militante de chaque syndicat ainsi que des rencontres prévues au niveau des démembrements locaux de la confédération. Les syndicats de divers secteurs, notamment l’éducation et la santé, devraient tenir leurs conseils nationaux respectifs pour discuter sur un nombre de dossiers brûlants, notamment la reprise ou non des actions de contestation, les derniers rebondissements sur la scène politique, dont la présidentielle et la suite à donner à l’appel au dialogue lancé par le chef de l’ Etat. Mais d’ores et déjà, la CSA, par la voix de son porte- parole, exige des mesures d’apaisement avant d’aller vers le dialogue. Ces mesures consistent en la libération des détenus d’opinion pour mettre tout le monde dans la confiance, indique-t-on. Il est à noter que les syndicats autonomes qui soutiennent les revendications du Hirak, revendiquent la libération de l’exercice syndical, en finir avec la diabolisation des syndicats autonomes, mettre fin aux lenteurs administratives qui freinent cette activité…etc. A titre de rappel, la loi 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical, devrait être modifiée. Un avant-projet de loi a été soumis au débat en août dernier et une copie a été remise à quelques syndicats, dont ceux faisant partie de la Confédération des syndicats algériens (CSA). Les dossiers en suspens, dont le retour au régime de départ à la retraite sans condition d’âge, considéré comme un acquis des travailleurs, la réforme du Code du travail…etc. Il faut souligner que la réforme de la loi sur la retraite reste en stand-by d’autant plus que la loi de finances 2020 ne prévoit aucune mesure concernant la révision de la retraite, la révision salariale et la sauvegarde du pouvoir d’achat. Tebboune s’est engagé à répondre aux exigences du peuple s’il est élu. Pour rappel, la CSA attend toujours son agrément.