Le secteur de la communication comme tous les autres secteurs d'ailleurs est en train de faire sa mue. D'une part pour répondre aux attentes des Algériens sur le plan de l'information de son exercice dans le respect des lois. Un chantier initié par le nouveau locataire d'El Mouradia piloté au pas de charge par son ministre de la Communication, Ammar Belhimer. C'est la nouvelle République qui est en marche. Le secteur de la communication constituera un des piliers du socle sur lequel elle doit s'ériger. Le chef de l'Etat en a fait une priorité. «Le président Tebboune fait de la communication l'un des piliers de la nouvelle République à travers l'intérêt particulier qu'il accorde au secteur et aux professionnels des médias traditionnels et nouveaux», a déclaré hier Ammar Belhimer dans une allocution prononcée à l'occasion de l'ouverture de la réunion annuelle des coordinateurs des radios et télévisions arabes. En ce sens que recommande la feuille de route du président? Le programme du président de la République met l'accent sur la nécessité de «respecter le droit à l'information et la liberté d'exercice dans le respect des règles éthiques et de la déontologie de la profession», mais aussi sur l'importance de «créer toutes les conditions susceptibles de renforcer le professionnalisme des médias et des journalistes», a souligné le successeur de Hassan Rabhi qui a rappelé que le pays a fait des «pas importants» dans le domaine du numérique. De nombreux chantiers indispensables pour engager des réformes majeures indispensables pour que le secteur puisse accompagner les transformations au niveau interne et se mettre au diapason des nouvelles technologies ont été annoncées par le porte-parole du gouvernement. Un intérêt particulier sera accordé à la promotion de la communication institutionnelle, à la formation et à la mise à niveau, notamment de la presse électronique et de proximité, ainsi qu'à la finalisation du passage au numérique dans les «plus brefs délais» a souligné Ammar Belhimer qui a mis en exergue le contexte exceptionnel dans lequel s'est tenu ce rendez vous. «L'Algérie connaît une nouvelle ère, depuis l'élection présidentielle, qui consiste à oeuvrer à la concrétisation du projet d'édification d'une nouvelle République basée sur la bonne gouvernance, la transparence et la démocratie» soulignera le ministre de la Communication. «L'objectif est la conjugaison des efforts pour permettre au secteur de la communication d'être au service de la promotion des droits de l'homme, des valeurs citoyennes et la réalisation du développement durable», indiquera à ce propos Ammar Belhimer.