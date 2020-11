L'Armée nationale populaire vient d'arrêter un second terroriste activement recherché. Celui-ci avait été relâché en même temps que 200 au-tres dans le cadre des négociations ayant abouti à la libération d'une journaliste française et de ses deux accompagnateurs. Parmi ces 200 criminels, nombreux sont ceux qui sont recherchés par l'ANP. Le premier terroriste avait été arrêté à Tlemcen. Dans un communiqué transmis à notre rédaction, le ministère de la Défense nationale souligne dans ce contexte «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'exploitation du renseignement sécuritaire, les services spécialisés du ministère de la Défense nationale ont appréhendé, le 16 novembre dernier, à Timiaouine, wilaya de Tamanrasset au niveau de la 6e Région militaire, le terroriste El Hocine Ould Amar Ould Maghnia, alias Maïs». La même source précise, dans son communiqué que «le criminel est âgé de 32 ans et a été arrêté après un minutieux suivi de ses mouvements douteux, dès son entrée sur le territoire national». Le MDN rappelle qu'«il compte parmi ceux qui ont bénéficié de l'accord ayant abouti, après des négociations conduites par des parties étrangères, à la libération, par les autorités maliennes, de plus de 200 terroristes au mois d'octobre écoulé et ce, en plus du versement d'une importante rançon au profit des groupes terroristes, en échange de la libération de trois otages». Il s'agit à ne pas en douter, des pourparlers français avec les terroristes, qui ont permis, comme souligné plus haut, la libération de trois otages français. Le MDN commente que «cet exploit vient confirmer, une nouvelle fois, la détermination des unités de l'Armée nationale populaire à poursuivre leurs réalisations, dans le domaine de la lutte antiterroriste. Sur un autre plan, il dévoile ces pratiques douteuses, contraires aux résolutions onusiennes, incriminant le versement de rançons aux groupes terroristes». La première opération, ayant abouti à l'arrestation d'un premier terroriste, a été également réussie grâce à l'exploitation efficiente de renseignements. Les services de sécurité relevant du ministère de la Défense nationale avaient, en effet, appréhendé, le 27 octobre dernier, à Tlemcen, au niveau du commandement de la 2e Région militaire, un terroriste suite à une opération de surveillance permanente dudit criminel, depuis son entrée via les frontières nationales jusqu'à la collecte des renseignements relatifs à ses mouvements suspects. Les investigations des services de sécurité, menées avec précision et bien ciblées, ont abouti à l'arrestation de ce criminel. Le MDN avait donné quelques détails sur ce sinistre terroriste lequel, avait -on souligné, «rallié les groupes terroristes en 2012». On a précisé également qu'il a été libéré au début du mois d'octobre, au Mali. Sa libération pour rappel, entre dans le cadre des négociations entre les groupes terroristes et la France pour délivrer une ressortissante française, journaliste de son état avec deux autres otages. Le MDN avait souligné que «les négociations menées par des parties étrangères ayant abouti à conclure un accord via lequel plus de 200 terroristes ont été libérés et une rançon conséquente a été versée aux groupes terroristes contre la libération de trois otages européens».