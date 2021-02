Comment rendre notre système sanitaire plus efficace? Toutes les politiques qui se sont succédé, ces dernières années, se sont penchées sur les moyens humains et matériels dans leurs «réformes». Certes, il s'agit de la base pour «soigner» le secteur de la santé. Néanmoins, si une bonne gestion n'accompagne pas cette révolution, elle ne sera jamais en marche. Or, comme la majorité des autres secteurs, la santé est prise en otage par le monstre de la bureaucratie. C'est dans ce sens que le ministère de la Santé a décidé d'organiser, jeudi dernier, une journée d'études sur la simplification des procédures administratives et la décentralisation de la prise de décision. Une première qui donnera certainement une bouffée d'oxygène à nos structures sanitaires, dont beaucoup continuent à être gérées comme des administrations. Surtout que les débats étaient riches et instructifs avec des spécialistes qui ont posé clairement un «diagnostic». Ainsi, les participants à cette journée d'études ont insisté sur la décentralisation des décisions en ce qui concerne la prise en charge des citoyens. «Il est nécessaire de prendre les décisions relatives aux préoccupations des citoyens, au niveau local, en vue de garantir une meilleure prise en charge des procédures administratives», ont-ils plaidé avant de le mettre comme principale recommandation de ce rendez-vous. «Il est nécessaire d'appliquer la décentralisation en matière de documents administratifs, études, projets de traitement à domicile, de gestions de centres sociaux de traitement», ont-ils ajouté. La tutelle, via le secrétaire général du ministère de la Santé, a reconnu que la centralisation des décisions était l'un des grands maux de la santé en Algérie. «Il est grand temps de revoir la méthode de gestion actuelle qui favorise la centralisation des décisions et cause des dysfonctionnements en matière de prise en charge des préoccupations des citoyens», a avoué Abdelhak Saihi. Il va encore plus loin en déplorant les comportements de certains responsables locaux qui font de l'administration

«centrale une couverture pour user le citoyen». Il assure, à ce propos, que le département de Abderrahmane Benbouzid a fait de cette décentralisation l'une de ses priorités.

«Cela permettra de consacrer une meilleure prise en charge des préoccupations des citoyens et la définition des responsabilités», a-t-il soutenu non sans souligner que le rôle de l'administration centrale demeure le contrôle et le suivi de la mise en oeuvre des décisions. De son côté, le professeur Benbouzid, ministre de la Santé, a assuré que cette débureaucratisation du secteur avait déjà commencé. Ainsi, il révèle que plusieurs mesures ont été prises en vue de simplifier les procédures administratives. «Les procédures en question ont concerné la promotion du secteur privé dans le cadre des textes réglementaires et législatifs en vigueur et au titre du plan de la carte de santé visant à assurer un accès équitable aux soins», a-t-il assuré non sans appeler à l'annulation des procédures jugées inutiles. Benbouzid a aussi insisté sur l'enclenchement d'une révolution digitale du secteur. «Il est primordial de généraliser la numérisation et la mise en place d'outils d'évaluation», a-t-il noté. Un message qui semble avoir trouvé des échos favorables. Les experts présents à cette rencontre se sont penchés sur la question. Ils ont alors demandé, comme première étape, la mise en place d'une plate-forme numérique pour la réalisation, la gestion des entreprises relevant du secteur privé et soutenant celles chargées du suivi des différents programmes de santé. Ils ont également recommandé de renforcer les mesures relatives au fonctionnement de la plateforme numérique de prise de rendez-vous des séances de radiologie pour les personnes cancéreuses. Un événement donc très riche en enseignements, particulièrement du fait qu'il intervient en pleine crise sanitaire qui a remis en cause tous les systèmes de santé du monde. L'expérience acquise durant cette crise et les leçons qui ont été tirées sur les limites de nos gestionnaires pourraient donc être bénéfiques pour «vacciner» la santé algérienne contre les virus qui la rongent depuis des décennies. C'est maintenant que se prépare l'après -Covid-19...