«L’heure est à la réflexion pour concrétiser et lancer un dialogue national, qui rassemblera tous les Algériens autour des priorités économiques, et des défis majeurs qui attendent d’être relevés, par l’Etat, notamment en matière de gestion et de gouvernance, mais également à travers un travail assidu des ateliers de concertation et des laboratoires de recherche scientifique », a déclaré Yazid Miliani, président de l’Union nationale du patronat et des entrepreneurs, lors de la rencontre organisée ce samedi à Sidi Fredj.

Dans ce sillage, Miliani a tenu d’emblée à marquer cette rencontre à laquelle ont participé les représentants des ministères de l’Emploi, de l’Agriculture, et de la Solidarité, en annonçant conformément aux orientations du président de la République, la création de l’Instance nationale de concertation de la recherche scientifique et du développement technologique, sous la présidence du docteur Habacha Hocine. Cette dernière sera composée d’experts et de chercheurs dans le domaine économique, et aura pour mission d’établir des études de faisabilité pour la concrétisation des objectifs inscrits pour la relance de l’économie nationale.

Dans ce sens, le président de l’Unpe a insisté sur l’importance des programmes et des stratégies qui seront mises en place pour la reconstruction des bases d’une économie forte, et notamment sur l’impératif de revoir les pratiques de planification, de suivi et de réalisation.

Pour sa part, le docteur Habacha est longuement revenu sur la préparation de la transition politique, économique et sociale, que doit opérer l’Etat, pour répondre aux attentes et préoccupations du peuple : « Il s’agit d’établir les grandes lignes d’une démocratie sociale et économique et non pas uniquement politique, car le citoyen n’est pas seulement un contribuable, c’est un électeur qui doit être associé aux grandes décisions de son pays. Cela impose l’émergence d’un nouveau système de gouvernance et de gestion des institutions de l’Etat, basé sur le principe de la démocratie participative, du développement durable, la croissance économique, la lutte contre la corruption, pour les libertés politiques, et l’indépendance de la justice ». Pour expliquer cette approche, le docteur Habacha, estime qu’il est nécessaire de

« mettre en place lors de la révision de la Constitution, les mécanismes qui permettront d’acter cette transition et ce par la représentativité de la souveraineté du peuple et redonner sa valeur au facteur humain, à travers l’élite nationale, qui aura pour rôle d’apporter des solutions pérennes pour les problèmes et les failles de l’économie nationale ».

Par ailleurs, cette rencontre s’est axée essentiellement sur la détermination des objectifs de la reconstruction économique à travers un projet de société, basé sur le rassemblement des chefs d’entreprise et entrepreneurs, l’amélioration des mécanismes de création et développement des projets, l’amélioration du produit national, l’engagement dans les actions de solidarité, la protection des entreprises de la faillite, la promotion de la femme dans l’entrepreneuriat, et une participation efficiente dans la concrétisation des programmes de développement local, dans tous les domaines d’activité.