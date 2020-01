L’ancien ministre des Affaires étrangères, Mohamed Salah Dembri, a été rappelé à Dieu jeudi 2 janvier 2020, a annoncé un communiqué des services du Premier ministère. Saluant avec une «grande émotion… un grand homme d’Etat et digne fils de l’Algérie qui a gravé son nom en lettres d’or dans les annales de la diplomatie algérienne».

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a rendu hommage à un «grand homme d’Etat» et «digne fils de l’Algérie». L’ancien ministre des Affaires étrangères, Mohamed Salah Dembri, est décédé jeudi à l’âge de 82 ans en France, des suites d’une longue maladie, a-t-on appris auprès de ses proches. Né le 30 janvier 1938 à El-Harrouch, dans la wilaya de Skikda, Mohamed Salah Dembri est un homme politique et diplomate qui a occupé plusieurs hautes fonctions dont, notamment, le poste d’ambassadeur d’Algérie au Canada, au Royaume-Uni, en Grèce, et au Vatican entre 2005 et 2010. Il a occupé également les postes de secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de 1979 à 1982, secrétaire général du ministère des Affaires sociales (1990-1992) avant d’assumer le poste de ministre des Affaires étrangères de 1993 à 1995.