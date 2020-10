Tout est fin prêt pour que plus de 24 millions d'Algériens se dirigent dès les premières heures, demain, vers les bureaux de vote. Les citoyens, appelés à se prononcer sur la révision de la Constitution, verront toutes les conditions mises à leur disposition pour le bon déroulement du vote référendaire. Ainsi, en plus du dispositif sanitaire qui sera respecté, un plan spécial pour garder les centres de vote a été mis en place par les différents services de sécurité. Ainsi la Direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn) et en prévision de cette échéance électorale, a mis sur pied, en coordination avec les partenaires sécuritaires, son plan spécial devant assurer la sécurité des centres et bureaux de vote déployés sur l'ensemble du territoire national, à travers la mobilisation d'équipes permanentes au niveau des centres, l'intensification des patrouilles pédestres et motorisées et la garantie de la fluidité du trafic routier en y associant des hélicoptères de la Sûreté nationale. Mises en place dès le début de la campagne référendaire, ces mesures se poursuivront jusqu'à la fin de cet événement, en réquisitionnant des équipes de sécurité de jour comme de nuit, renforcées par des hélicoptères de la Sûreté nationale, notamment dans les métropoles et agglomérations dotées d'un nombre important de bureaux de vote. Assurant la sécurité des sièges concernés par le référendum avant même l'ouverture des portes, les unités de la Sûreté nationale contribueront également à la sécurisation de l'escorte des urnes à l'issue du vote qui se déroulera dans des conditions sanitaires exceptionnelles et selon un protocole de prévention en raison de l'expansion du coronavirus. De son côté, la direction générale de la Protection civile (Dgpc) s'est également préparée à couvrir l'événement. Ses services techniques de prévention ont effectué des visites de prévention et de sécurité au niveau des bureaux de vote afin de sécuriser les centres de vote, et de veiller à leur conformité aux normes de sécurité et de garantir, de la sorte, la protection des utilisateurs. A ce titre, la Dgpc a mis en place un dispositif de sécurité pour la couverture opérationnelle des centres de vote du référendum, à travers le territoire national, constitué de 24 760 agents, tous grades confondus, 862 ambulances et 865 engins, selon un communiqué rendu public. Enfin, la Gendarmerie nationale a été instruite par le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général de corps d'armée Saïd Chanegriha, de prendre toutes les mesures pour sécuriser les centres et bureaux de vote, à travers les différentes régions du pays, ainsi que les bureaux mobiles dans les régions éloignées, afin d'assurer la réussite du référendum sur le projet de révision de la Constitution. Il a insisté notamment sur les zones rurales et suburbaines, où les personnels de la Gendarmerie nationale sont en contact quotidien avec leurs concitoyens.