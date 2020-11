Donation d'une valeur de 5.000 dollars américains par l'Agence coréenne de coopération internationale -Koica- pour lutter contre la pandémie de Covid-19:les officiers de l'Agence coréenne de coopération internationale - Koica- ainsi que ses membres, Alumni, ont fait don de matériel médical à l'hôpital de Bab El Oued (ex-hôpital Maillot) d'une valeur de 5.000 dollars. La cérémonie a eu lieu jeudi 26 novembre 2020.

Le don comporte des chaussures et charlottes à usage unique, des camisoles ainsi que des masques à oxygène et des masques de protection KN 95.

La délégation a été accueillie par le service du département des maladies infectieuses et les membres de son personnel qui lui ont exprimé leur gratitude pour cette contribution, en cette période difficile.

Le but de ce don était de soutenir l'initiative du gouvernement algérien pour lutter contre le Covid-19 mais aussi d'aider le personnel médical à se protéger en toutes circonstances, lors de ses contacts avec les patients atteints.