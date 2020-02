Le Premier ministre a appelé, hier, le ministre de la Communication, à engager les procédures et modalités pratiques et réglementaires en vue de concrétiser «dans les meilleurs délais» la décision du président de la République relative à la régularisation de la situation juridique des journaux électroniques domiciliés en Algérie, rapporte l'agence officielle qui cite un communiqué du gouvernement. S'agissant de la préoccupation du président de la République relative à la régularisation de la situation juridique des journaux électroniques domiciliés en Algérie, le Premier ministre a exprimé son souhait de «concrétiser dans les meilleurs délais cette décision», précise le communiqué.

Rappelons que le président de la République, a instruit, avant-hier, le Premier ministre de procéder à la «régularisation de la situation juridique des journaux électroniques domiciliés en Algérie», a indiqué un communiqué de la présidence de la République. Ainsi, «ces médias seront traités au même pied d'égalité que la presse nationale écrite en matière de couverture des activités nationales et officielles et d'accès à la publicité publique, et ce dans le strict cadre de la loi et de la déontologie de la profession», précise la même source.

Cette instruction n'est pas du tout fortuite. Elle intervient chronologiquement dans le prolongement de la rencontre du chef de l'Etat avec les dirigeants des médias. Il semble que ce segment du paysage médiatique national soit désormais considéré comme une urgence.

Il convient de souligner que ledit paysage a connu ces dernières années un bouleversement sans précédent, particulièrement sur le grand espace virtuel, et ce, avec la multiplication des sites d'information en ligne, notamment grâce au lancement de l'Internet haut débit mobile.

Cependant, la presse électronique est, depuis son apparition dans le paysage médiatique national, en quête de statut et de reconnaissance de la part des autorités publiques comme médias à part entière. Pour preuve, tous les éditeurs de ce type de support médiatique se plaignent de l'absence d'un cadre juridique encadrant cette activité, bien qu'elle soit tolérée sur le terrain. En effet, le Code de l'information de 2012, ne consacre que quelques articles à «la presse électronique», alors que l'on déplore l'absence de textes d'application définissant les critères légaux pour la création de ces entreprises médiatiques et aussi les conditions d'exercice de ce type de métiers.

La publicité étant la principale ressource de financement de ces médias, «obéissant jusque-là aux relations personnelles et partisanes», doit être réglementée. Par ailleurs, la mission de régulation est plus que jamais mise en avant. Pour les professionnels du Web, l'impact du virtuel, notamment les réseaux sociaux, est plus important et plus rapide que l'audiovisuel, d'où l'urgence de mettre en place une autorité de régulation, elle même composée des professionnels du métier et ayant des attributions de sanctions.

Toutefois, en attendant l'ouverture du grand chantier de réorganisation du secteur de l'information et de la communication, comme annoncé par le nouveau ministre, Ammar Belhimer, les dérapages continuent au détriment des libertés, des lois en vigueur et la charte de déontologie de cette profession.