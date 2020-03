L'Expression: Bonjour, M. Boudaoud, quel bilan faites-vous de la loi 08/15, relative à la mise en conformité des constructions et de leur achèvement?

Abdelhamid Boudaoud: La 08-15 a suivi le même chemin que celle qui l'a précédée. Vous connaissez la loi 90-29 du 1er décembre 1990. Non, car elle n'a jamais été appliquée. Cette loi stipule que les P-APC ou les responsables de l'urbanisme aux niveaux locaux devaient demander les plans de construction et vérifier la conformité de la bâtisse au plan initial. Rien de cela n'a été fait sinon on ne se retrouverait pas, aujourd'hui, avec plus de 2 millions de logements inachevés, hors normes et illicites.

La 08-15 devait sauver les meubles afin de donner un cachet architectural à notre pays, mais plus de 10 ans après son adoption, elle est toujours enfermée dans le piège de la bureaucratie. Vous vous rendez compte, il y a des personnes qui ont déposé leurs dossiers en 2009 et qui n'ont toujours pas reçu leurs documents administratifs!

Justement, comment expliquez-vous ce retard?

Simplement parce que les APC et autres services concernés n'ont pas les moyens nécessaires pour réaliser une opération d'une telle envergure. Il s'agit de milliers de dossiers qui sont traités par des équipes composées de deux à trois personnes dans les meilleurs des cas. C'est humainement impossible de traiter toutes les requêtes. Rares sont ceux qui ont pu obtenir ce fameux certificat de mise en conformité. Ce sont des gens très «chanceux», pour ne pas dire autre chose (rire).

Les autres demandes prennent la poussière au fond des tiroirs. Au fait, l'échec était prévisible car on a commencé par la...fin! Presque aucune APC ne connaît le nombre de bâtisses inachevées existantes sur ses territoires. Il aurait fallu d'abord faire un recensement réel sur la question et mettre les moyens nécessaires pour que cette régularisation se fasse normalement, sans le moindre accroc. C'est pour toutes ces raisons que l'application de la 08-15 a été reportée plus de trois fois sans donner le moindre résultat.

Que doit-on alors faire, éliminer l'existant ou le rendre conforme?

C'est une question qui demande une réflexion philosophique (rire). Le laisser ce n'est pas possible, tout éliminer, cela aussi n'est pas possible. Pourquoi? Simplement du fait que ce n'est pas la faute de la majorité d'entre eux qui a été poussée vers cette...illégalité! Beaucoup ont déposé le plus normalement du monde leurs permis de construire, mais les délais n'ont jamais été respectés, voire les permis jamais délivrés.

La procédure qui, logiquement, ne prend pas plus de trois mois, n'aboutit qu'après 5 ans, voire même 10 ans. Qui peut patienter autant? Surtout qu'entre-temps, les prix de la main-d'oeuvre et des matériaux de construction ont doublé. Qui va prendre en charge ce manque à gagner? De plus, où étaient les responsables locaux pendant que ces bâtisses fleurissaient comme des champignons? Il aurait fallu qu'ils fassent arrêter les premiers avant que l'exception ne devienne la règle.

La tâche s'annonce énorme...

Nous sommes devant les travaux d'Hercule. Je vais vous révéler quelque chose qui va peut-être vous étonner. Ce problème de régulation et de mise en conformité ne concerne pas que les privés. Je donne l'exemple de l'université des sciences et de la technique Houari-Boumediene (Usthb) de Bab Ezzaour qui n'est pas encore régularisée. Tous les hôpitaux, toutes les écoles sont à régulariser.

Les logements construits ces dernières années (Aadl, Eplf,...) sont dans la même situation. On est face à une véritable catastrophe urbanistique. Avec la nouvelle République que l'on aspire à construire, c'est l'occasion de faire du remue-ménage pour remettre les choses en ordre. Nous devons accélérer la régularisation des dossiers, tout en étudiant le cas par cas. Ceux qui se sont mis en conformité à la loi doivent obtenir leurs dossiers très rapidement. Les contrevenants doivent, eux, être sanctionnés pour les obliger à achever leurs constructions dans les règles de l'art.

Donc pour vous la 08-15 est un échec annoncé...

Il y a une phrase qui pour moi résume bien l'Algérie: on a les plus belles lois du monde, mais on ne trouve personne pour les appliquer. Sur la forme, la 08-15 est très bonne. C'est une belle loi qui doit remettre de l'ordre dans nos villes. Mais dans le fond, elle n'est pas adaptée à notre réalité.

Une loi on peut la «pondre» en 2 heures. Cependant, il faut changer les mentalités. Chose très difficile à faire. Toutefois, si on applique la loi avec rigueur plus ou moins on arrive à les changer. Et la rigueur doit être valable des deux côtés, c'est-à-dire l'administration et le citoyen.

Le citoyen qui fait payer l'administration, joue son rôle en lui fournissant ses documents dans les délais impartis, sans avoir besoin de la moindre «maàrifa».

Que proposez-vous pour mettre fin à ce grand «souk»?

Le Collège des architectes a fait des milliers de propositions sans que cela ne soit pris en compte. À titre d'exemple, nous avons demandé que le directeur technique de l'APC soit nommé sur concours par le ministère de l'Habitat afin de ne plus être sous la coupe du maire. Cela afin d'éviter les passe-droits qui sont légion actuellement avec des ordres donnés par le maire pour donner les permis à ses amis et les refuser à d'autres sans la moindre justification technique et légale.

Plusieurs autres propositions ont été faites, en vain! On ne va pas dire que nous détenons la vérité, néanmoins c'est avec le dialogue, les échanges d'idées que l'on arrive à des solutions. Il est primordial que les responsables du secteur de l'habitat tracent une stratégie qui ne pourra voir le jour qu'après l'implication de tous les acteurs du secteur, notamment les architectes.