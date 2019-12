L’appel à la grève générale pour «avorter l’élection du 12 décembre prochain» selon ses initiateurs anonymes, a lamentablement échoué dans la quasi-totalité du pays, à l’exception de Tizi Ouzou et Béjaïa où elle a été fortement suivie et partiellement à Bouira.

Lancée pour durer 4 jours, à partir d’hier, elle n’est pas partie du bon pied. A Alger, les transports, les lycées et les services publics, ont normalement fonctionné. Aucune agitation n’a été enregistrée dans un moindre secteur d’activité. Train - de banlieue ou grande ligne - métro, tramway, bus, fonctionnent normalement, affirment des employés des entreprises concernées. «Nous n’avons enregistré aucune perturbation au niveau des transports, au niveau du métro, les employés sont à leurs postes respectifs comme à leurs habitudes », indique Saïd employé à la Sntf. Avant d’ajouter : «Le reste des transports sur les rails aussi fonctionnent le plus normalement du monde, à Alger et d’après les informations que j’ai, même à Oran » affirmant en outre que les travailleurs de ce secteur ne comptent nullement rejoindre la grève générale, dans le cas contraire le service minimum sera assuré. «Pour le moment, notre secteur n’a pas l’intention de rejoindre la grève», affirme Saïd. Hors de la capitale, les administrations sont restées ouvertes et les ser-vices publics normalement assurés. à Oran, tous les commerces sont ouverts dans les quartiers selon un habitant de la ville. Plusieurs centaines de citoyens se rassemblent dans les artères principales de la ville et aucun incident n’a été déploré. Selon la même source, à Tlemcen la grève générale a eu plus d’échos auprès des commerçants et des marchands et des étudiants, qui ont organisé des marches pacifiques au centre-ville. Dans les grandes villes de l’Est du pays, le bilan de cette première journée de grève est le même. Pour Constantine, la plupart des commerces sont ouverts, par contre l’université a rejoint le mouvement de grève, en effet des étudiants et leurs enseignants y ont observé un sit-in. A Annaba, en revanche, deux des principaux marchés de la ville - El Hattab et le «marché français» sont fermés, ainsi que la plupart des commerces de la ville. En ce qui concerne le sud du pays, en ce premier jour de grève générale, le taux de participations est quasi inexistant dans la plupart des grandes villes.

Par contre, en Kabylie, Tizi Ouzou, Béjaïa, et Bouira, la grève prend de ampleur avec un visage de villes mortes. Administration et entreprises, lycées, collèges, tout est fermé, nous informent des habitants de ces villes