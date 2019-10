Un élève de première année moyenne a trouvé la mort, hier, suite à l’effondrement d’un mur du collège d’enseignement moyen (CEM) Zermani Ali de la commune de Bouândas (à l’extrême nord de Sétif), a-t-on appris des services de la direction de wilaya de l’éducation. L’accident a eu lieu aux environs de 10 heures du matin, au moment de la récréation, lorsqu’un des murs des sanitaires où se trouvait la victime s’est effondré, causant sa mort, selon les premiers éléments d’informations recueillis par l’APS auprès des services de la direction locale de l’éducation. Les autorités locales et le directeur de l’éducation se sont déplacés aussitôt sur le lieu de l’accident pour constater de visu les causes de l’accident et prendre les décisions d’urgence qui s’imposent dans ce genre de situations, a-t-on ajouté, faisant également état de blessés parmi les élèves. De son côté, le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, a interrompu sa visite dans la wilaya d’Alger et a envoyé un message de condoléances à la famille de la victime et dépêché une délégation sur place pour enquêter sur les circonstances de l’accident.