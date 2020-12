Voyager par ces temps de pandémie n'est pas une mission aisée en raison de la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes. Elle n'est pas non plus aisée lorsqu'on sait que le voyage est frappé par la mesure d'interdiction. Il n'est pas non plus autorisé aux responsables et autres autorités réquisitionnés dans le cadre du dispositif mis en place pour la lutte contre la propagation du Covid-19. Cette mesure n'a, par contre, pas servi à grand-chose contre un élu d'une localité de la partie est de la wilaya. Cet élu, occupant le poste de vice-président de l'APC, a, en pleine pandémie réussi à s'envoler, sa famille et lui vers le pays des anges et des démons, la France. Par quel moyen ce représentant du peuple a-t-il réussi à rallier le sol de l'Hexagone alors que tous les vols sont cloués au sol en raison de la pandémie?

La réponse est toute simple: ledit élu est détenteur du sésame (la carte bleue) lui permettant de rallier à tout moment le pays pour lequel il a opté, en ayant adopté sa citoyenneté. Autrement dit, ledit élu est un binational ou encore il est porteur de deux nationalités, algérienne et française.

Les services locaux ne sont pas restés sur leurs marques en procédant à l'ouverture d'une enquête administrative à son encontre. Selon les premiers éléments de la première note d'enquête, le représentant du peuple a, à plusieurs reprises, séjourné en France et effectué plusieurs voyages vers ce pays lui ayant accordé, on ne sait par quel droit, la nationalité tricolore, bleu, blanc, rouge. Dans chacun de ses déplacements, le même élu galvaude sa gabegie en argumentant son voyage par la préparation de son installation avant qu'elle ne devienne définitive. Un tel acte n'est pas un fait anodin. Il a d'autant plus été récurrent dans le passé dès lors que celui-ci a, à plusieurs reprises, fait l'objet d'interrogations posées au plus haut niveau, puisque «voyager lors des situations normales» est soumis à une autorisation exceptionnelle devant être accordée par la direction de la réglementation et de l'administration générale. De plus, la compagnie française, Air France, a mobilisé sa flotte aérienne pour le transport des «citoyens» français bloqués en Algérie. Selon un communiqué de l'ambassade de France en Algérie, plus de 50 000 citoyens français bloqués en Algérie suite à la suspension des liaisons aériennes, terrestres et maritimes entre les pays, ont pu regagner le territoire français grâce à des opérations de rapatriement effectuées par les compagnies. Si l'élu de la municipalité située à l'est d'Oran a pu se frayer un chemin en contournant la réglementation, ayant sans aucun doute exhibé sa carte bleue, d'autres ont, avant lui, effectué plusieurs voyages sans pour autant juger utile de se soumettre à la réglementation. Plusieurs cas ont été relevés dans un passé récent.

D'ailleurs, ils sont plusieurs élus locaux à avoir, à l'époque de l'ex-wali d'Oran, Mouloud Cherifi, été blâmés en raison de leurs absences récurrentes et injustifiées et voyages sans autorisation. Des sources avancent que «parmi ces élus, certains ont effectué pas moins de six voyages en une seule année». Étrange est cette question à laquelle nul ne s'attendait d'autant plus que les représentants locaux, engagés de leur gré à «servir le peuple en portant leurs candidatures, sont, selon le Code communal, mobilisables à tout moment y compris lors de leurs congés annuels.

En 2019, une parlementaire d'obédience FLN, représentant la wilaya d'Oran au Parlement a, elle aussi, quitté sa ville natale pour s'installer en France.