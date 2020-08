Une balade familiale a pris une tournure dramatique, dans la soirée de vendredi dernier à l'esplanade d'El Kettani à Bab El Oued, lorsqu'un enfant âgé de 9 ans, est décédé suite à une électrocution provoquée par un poteau électrique dénudé. La victime jouait avec des voisins et des enfants de son âge, quand elle reçut une décharge électrique mortelle. La nouvelle est tombée comme un couperet sur les habitants du quartier, les proches et les parents de l'enfant en particulier. La scène de cet incident qui a coûté la vie au chérubin restera sans doute gravée pour toujours dans la mémoire des enfants, et familles présentes qui regardaient les yeux horrifiés le corps fragile de l'enfant foudroyé par une décharge électrique s'affaiblir sans résistance et s'allonger par terre à tout jamais! L'histoire tragique de sa mort a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Elle a profondément touché les internautes algériens. D'un petit message personnel ou d'un post témoignant le sentiment de colère et de consternation, tous ont tenu à assurer de leur solidarité la famille et les proches du petit ange, mort si jeune. Après le drame, une enquête a été ouverte, mais les autorités locales sont au centre des critiques sur les réseaux sociaux. Elles sont accusées de mauvaise gestion des espaces publics. Il leur est reproché d'avoir «négligé les plaintes des riverains qui ont à maintes reprises averti du problème des poteaux électriques dénudés». En attendant les résultats de l'enquête ouverte sur les circonstances et les responsabilités de ce drame ayant coûté la vie, à cet enfant, sa mort «atroce» serait due au laisser-aller des services concernés. Il s'agit là d'«une grave négligence», notamment que l'esplanade précitée connaît un flux considérable de familles algéroises qui viennent y passer du temps et se rendent aux manèges et autres loisirs qui y sont installés pour faire plaisir à leur progéniture. Comme un peu partout dans les rues de la capitale, la majorité des plaques en métal qui sert à protéger les câbles et les fils placés à l'intérieur des poteaux électriques qui sortent du sol de cet espace public n'existe plus. Pour que d'autres vies soient à l'abri, cette question mettant à nu le fait que des centaines de poteaux électriques sont dénudés à Alger, mérite d'être soulevée avec acuité, surtout qu'il s'agit là d'un danger que les responsables locaux ne prennent pas au sérieux. La mort de «l'enfant innocent», en dit long sur l'impuissance des autorités locales à gérer les quelques espaces publics qui existent.

Puisque la wilaya manque d'aires de jeux. Un manque signalé par des jeunes et des parents qui se plaignent de l'absence totale de lieu destiné à la détente où leurs petits protégés peuvent s'amuser sans courir de risque.